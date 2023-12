Michael Schumacher : une partie très importante de la Formule 1

Depuis la chute fatale de Michael Schumacher en 2013 dans la station de ski française de Méribel, au cours de laquelle il a subi de graves blessures à la tête, l'ancienne idole du public n'est plus apparue en public. Sa famille préserve l'intimité du septuple champion du monde et ne donne aucun détail sur son état de santé.

Mais le vainqueur de 91 GP, qui a battu tant de records et offert à Ferrari son premier titre de champion du monde des pilotes depuis 1979, n'est pas tombé dans l'oubli. Dans une interview accordée à "Grosvenor Sport", Johnny Herbert a par exemple souligné : "Les pilotes de l'époque avaient un énorme respect pour Michael, et cela vaut également pour tous les pilotes actuels".

"Si vous leur demandez qui était le pilote qu'ils admiraient et qu'ils observaient en grandissant, beaucoup répondent Michael. C'est lui qui les a inspirés à réaliser leur rêve de faire de la Formule 1", a ajouté le Britannique.

Chez le champion Max Verstappen, l'influence de Schumacher se fait encore sentir : "Max en est le meilleur exemple. Il a une mentalité très similaire, car son père était le coéquipier de Michael en 1994. Je pense que Jos a lui aussi essayé de reprendre une grande partie de ce qui caractérisait Michael en tant que pilote et en tant qu'homme".

"Les gens ont pu penser que c'était une période ennuyeuse pour la Formule 1 à l'époque où il dominait, surtout quand il était chez Ferrari. Mais cela ne fait que montrer le véritable esprit de compétition et la domination que Michael avait à l'époque", s'est enthousiasmé l'homme de 59 ans.

Schumacher manque cruellement au paddock. "Depuis l'accident de Schumacher, un grand vide s'est créé", a souligné Herbert. "L'accident a été un grand choc pour tout le monde. Il a fait partie intégrante du paddock pendant si longtemps et a remporté toutes ces victoires et ces championnats".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island