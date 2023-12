Michael Schumacher: una parte molto importante della Formula 1

Sono passati dieci anni dal terribile incidente di Michael Schumacher. Da allora, intorno al sette volte campione del mondo è calato il silenzio. Ma non è stato dimenticato, come sottolinea Johnny Herbert.

Dalla caduta fatale di Michael Schumacher nella stazione sciistica francese di Méribel nel 2013, in cui ha riportato gravi lesioni alla testa, l'ex beniamino del pubblico non è più apparso in pubblico. La sua famiglia protegge la privacy del sette volte campione del mondo e non rivela alcun dettaglio sul suo stato di salute.

Tuttavia, il vincitore del 91° GP, che ha battuto tanti record e ha portato alla Ferrari il primo titolo mondiale piloti dal 1979, non è stato dimenticato. In un'intervista a "Grosvenor Sport", Johnny Herbert ha sottolineato: "I piloti di allora avevano un enorme rispetto per Michael, e lo stesso vale per tutti i piloti di oggi".

"Se chiedete loro chi è il pilota che hanno ammirato e guardato quando sono cresciuti, molti di loro risponderanno Michael. È stato lui a ispirarli a realizzare il loro sogno di Formula 1", ha aggiunto il britannico.

L'influenza di Schumacher si sente ancora nel campione Max Verstappen: "Max ne è il miglior esempio. Ha una mentalità molto simile perché suo padre è stato compagno di squadra di Michael nel 1994. Penso che anche Jos abbia cercato di adottare molto di ciò che Michael era come pilota e come persona".

"Era una parte molto importante della Formula 1 in quel periodo e la gente può aver pensato che fosse un periodo noioso per lo sport quando lui dominava, soprattutto quando era alla Ferrari. Ma questo dimostra il vero spirito combattivo e il dominio che Michael aveva in quel periodo", ha commentato il 59enne.

Schumacher manca molto anche nel paddock. "C'è stato un grande vuoto dopo l'incidente di Schumacher", ha sottolineato Herbert. "L'incidente è stato un grande shock per tutti. È stato parte integrante del paddock per così tanto tempo e ha conquistato tutte le vittorie e i campionati".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas