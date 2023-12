Michael Schumacher: Uma parte muito importante da Fórmula 1

Desde a queda fatal de Michael Schumacher na estância de esqui francesa de Méribel, em 2013, em que sofreu ferimentos graves na cabeça, o antigo favorito do público não aparece em público. A sua família está a proteger a privacidade do sete vezes campeão mundial e não revela quaisquer detalhes sobre o seu estado de saúde.

No entanto, o vencedor de 91 GPs, que quebrou tantos recordes e trouxe à Ferrari o seu primeiro título de campeão mundial de pilotos desde 1979, não foi esquecido. Numa entrevista à "Grosvenor Sport", Johnny Herbert sublinhou: "Os pilotos da altura tinham um enorme respeito por Michael, e o mesmo se aplica a todos os pilotos de hoje".

"Se lhes perguntarmos quem era o piloto que eles admiravam e observavam quando estavam a crescer, muitos deles dirão Michael. Foi ele que os inspirou a realizar o sonho da Fórmula 1", acrescentou o britânico.

A influência de Schumacher ainda pode ser sentida no campeão Max Verstappen: "Max é o melhor exemplo disso. Ele tem uma mentalidade muito semelhante porque o seu pai foi companheiro de equipa do Michael em 1994. Penso que o Jos também tentou adotar muito do que o Michael era como piloto e como pessoa".

"Ele era uma parte muito importante da Fórmula 1 na altura e as pessoas podem ter pensado que era um período aborrecido para o desporto quando ele dominava, especialmente quando estava na Ferrari. Mas isso só mostra o verdadeiro espírito de luta e domínio que Michael tinha naquela época", entusiasmou-se o piloto de 59 anos.

Schumacher também faz muita falta no paddock. "Houve um grande hiato desde o acidente de Schumacher", enfatizou Herbert. "O acidente foi um grande choque para todos. Ele foi uma parte integrante do paddock durante tanto tempo e conquistou todas aquelas vitórias e campeonatos."

Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas