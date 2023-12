Honneur à Christian Horner et à Ron Dennis

Tous les ans, la maison royale britannique honore les personnes qui se sont particulièrement distinguées par leurs activités et cette année, deux représentants éminents du monde de la Formule 1 font partie des heureux élus dont les actions sont honorées.

D'une part, le chef de l'équipe McLaren, qui a travaillé pendant de nombreuses années, sera anobli pour ses services rendus à l'industrie et ses activités caritatives. D'autre part, Christian Horner sera nommé "Commander of the British Empire" après une saison 2023 exceptionnellement réussie.

Cette distinction lui est décernée pour ses services rendus au sport automobile. Le "Most Excellent Order of the British Empire" est le plus récent des ordres de chevalerie britanniques et est décerné à cinq niveaux : du plus bas (Member of the British Empire, MBE), en passant par l'"Officer of the British Empire" (OBE) et le "Commander of the British Empire" (CBE), jusqu'au "Knight Commander" (ou "Dame Commander") ainsi que la "Knight Grand Cross" (ou "Dame Grand Cross"). Seules les deux dernières catégories équivalent à l'anoblissement et les porteurs peuvent désormais s'appeler "Sir" ou "Dame".

Dennis avait déjà été nommé CBE auparavant. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il a été responsable de l'équipe McLaren pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'il se retire du championnat de Formule 1 en 2017 pour se consacrer à d'autres activités commerciales et à des projets caritatifs.

Horner avait déjà été honoré du titre d'"Officier de l'Empire britannique" en 2013, à l'époque où le quinquagénaire avait célébré les succès de Sebastian Vettel au titre. Cette année, grâce à Max Verstappen, Red Bull Racing a pu fêter son deuxième titre consécutif au classement des constructeurs, son sixième au total et son troisième titre consécutif de champion du monde des pilotes. L'équipe de Milton Keynes a remporté 21 des 22 courses de la saison et a pris la première place avec le champion Verstappen et la deuxième place avec Sergio Pérez dans le classement des stars du championnat du monde des GP.

Horner s'est réjoui : "C'est un grand privilège de diriger et de travailler avec une équipe aussi phénoménale que Red Bull Racing et, en outre, de travailler dans un secteur qui contribue autant à l'économie britannique. Je suis énormément fier de ce que nous avons accompli avec Red Bull en Formule 1 et dans le domaine plus large de la haute technologie, et je suis très honoré d'être honoré pour cette réalisation".