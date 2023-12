Onorificenze per Christian Horner e Ron Dennis

Ogni anno la famiglia reale britannica onora gli individui che hanno dato un contributo eccezionale attraverso le loro attività e quest'anno due rappresentanti di spicco del mondo della Formula 1 sono tra i fortunati che riceveranno il riconoscimento.

Da un lato, il pluriennale direttore del team McLaren sarà nominato cavaliere per i suoi servizi all'industria e per le sue attività di beneficenza. Dall'altro, Christian Horner sarà nominato "Comandante dell'Impero Britannico" dopo l'eccezionale successo della stagione 2023.

Riceverà questa onorificenza per i suoi servizi al motorsport. L'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico è il più giovane degli ordini cavallereschi britannici e viene assegnato in cinque livelli: dal più basso (Membro dell'Impero Britannico, MBE), passando per l'"Ufficiale dell'Impero Britannico" (OBE) e il "Comandante dell'Impero Britannico" (CBE) fino al "Cavaliere Comandante" (o "Dame Commander") e al "Cavaliere Gran Croce" (o "Dame Grand Cross"). Solo le ultime due categorie equivalgono all'elevazione al rango di Pari e i destinatari possono d'ora in poi chiamarsi "Sir" o "Dame".

Dennis era già stato nominato CBE; l'ormai 76enne è stato responsabile della scuderia McLaren in qualità di team principal per oltre 30 anni, fino al suo ritiro dal campionato mondiale di Formula 1 nel 2017 per dedicarsi ad altre attività commerciali e a progetti di beneficenza.

Horner era già stato insignito del titolo di "Ufficiale dell'Impero Britannico" nel 2013, quando il cinquantenne aveva festeggiato i successi di Sebastian Vettel. Quest'anno, grazie a Max Verstappen, la Red Bull Racing ha festeggiato il secondo titolo consecutivo nel campionato costruttori e il sesto in assoluto, oltre al terzo titolo consecutivo nel campionato mondiale piloti. Il team di Milton Keynes ha vinto 21 delle 22 gare della stagione e, con il campione Verstappen e Sergio Pérez, ha conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica del campionato per stelle GP.

Horner si è rallegrato: "È un grande privilegio guidare e lavorare con una squadra fenomenale come la Red Bull Racing e anche lavorare in un settore che contribuisce così tanto all'economia britannica. Sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto con la Red Bull in Formula 1 e nella più ampia arena dell'alta tecnologia e sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento".