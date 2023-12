Honras para Christian Horner e Ron Dennis

A lista de honras de Ano Novo do Rei Carlos III inclui também dois nomes bem conhecidos do circo da Fórmula 1: O antigo chefe da equipa McLaren, Ron Dennis, foi nomeado cavaleiro e Christian Horner também foi homenageado.

Todos os anos, a Família Real Britânica homenageia os indivíduos que deram um contributo notável através das suas actividades e, este ano, há dois representantes proeminentes do mundo da Fórmula 1 que estão entre os felizardos cujos feitos estão a ser reconhecidos.

Por um lado, o diretor de longa data da equipa McLaren será agraciado com o título de cavaleiro pelos seus serviços à indústria e pelas suas actividades de caridade. Por outro lado, Christian Horner será nomeado "Comandante do Império Britânico" após o êxito excecional da época de 2023.

Recebe esta honra pelos seus serviços ao desporto automóvel. A "Mais Excelente Ordem do Império Britânico" é a mais jovem das ordens de cavalaria britânicas e é atribuída em cinco níveis: desde o mais baixo (Membro do Império Britânico, MBE), passando pelo "Oficial do Império Britânico" (OBE) e pelo "Comandante do Império Britânico" (CBE) até ao "Cavaleiro Comandante" (ou "Dama Comandante") e ao "Cavaleiro Grã-Cruz" (ou "Dama Grã-Cruz"). Apenas as duas últimas categorias são equivalentes à elevação ao grau de nobreza e os seus beneficiários podem doravante designar-se por "Sir" ou "Dame".

Dennis já tinha sido nomeado CBE; o homem de 76 anos foi responsável pela equipa McLaren como chefe de equipa durante mais de 30 anos até se retirar do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2017 para se dedicar a outras actividades empresariais e projectos de caridade.

Horner já tinha sido distinguido com o título de "Oficial do Império Britânico" em 2013, altura em que o piloto de 50 anos celebrou os êxitos de Sebastian Vettel. Este ano, graças a Max Verstappen, a Red Bull Racing celebrou o seu segundo título consecutivo no campeonato de construtores e o sexto na geral, bem como o seu terceiro título consecutivo no campeonato do mundo de pilotos. A equipa de Milton Keynes venceu 21 das 22 corridas da temporada e, com o campeão Verstappen e Sergio Pérez, ficou em primeiro e segundo lugar, respetivamente, na classificação do campeonato de estrelas de GP.

Horner estava muito satisfeito: "É um grande privilégio liderar e trabalhar com uma equipa tão fenomenal como a Red Bull Racing e também trabalhar numa indústria que contribui tanto para a economia britânica. Estou imensamente orgulhoso do que alcançámos com a Red Bull na Fórmula 1 e na área mais vasta da alta tecnologia e sinto-me muito honrado por ser reconhecido por este feito".