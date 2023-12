Fernando Alonso : "C'était une saison incroyable".

Fernando Alonso n'oubliera pas de sitôt la 20e année de sa carrière en Formule 1. En effet, le double champion est monté sur le podium dès les trois premières courses de l'année avec l'équipe Aston Martin. Cinq autres podiums ont suivi au cours de l'année. Au total, le pilote de 42 ans a terminé cinq fois troisième, et trois fois il s'est même rapproché de la victoire en terminant deuxième.

Même l'équipe de Silverstone et sa locomotive asturienne ne s'attendaient pas à cela, comme l'avoue Alonso dans sa rétrospective de la saison sur le site web de l'équipe. "Cela a été une saison incroyable et il y a douze mois, voire dix mois, lorsque nous avons présenté la voiture au public pour la première fois, nous ne nous attendions pas à faire aussi bien".

"Du point de vue du pilote, c'était un pur plaisir de voir la détermination et l'attention portée à la performance dont fait preuve l'équipe Aston Martin. L'AMR23 a été rapide dès le début, mais ce sport exige beaucoup et c'est un environnement très compétitif dans lequel nous évoluons. Nous avons donc dû développer la voiture en permanence et nous concentrer sur la performance", raconte le pilote aux 32 victoires en GP.

"Ce fut aussi une saison très intense", ajoute Alonso, qui explique aussi fièrement : "Pendant les essais de pré-saison, il y a eu des moments où je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Et puis la première course est arrivée et nous avons été aussi bons que les essais le laissaient supposer. C'est pourquoi j'ai ensuite eu le sentiment qu'ensemble, l'équipe et moi, nous avions la possibilité de réaliser quelque chose de grand. C'était magique".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island