Fernando Alonso: "È stata una stagione incredibile".

Il veterano della Formula 1 Fernando Alonso guarda indietro al suo primo anno con il team Aston Martin e ammette: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato che fosse troppo bello per essere vero".

Fernando Alonso non dimenticherà in fretta il 20° anno della sua carriera in Formula 1. Il due volte campione è salito sul podio con la Aston Martin nelle prime tre gare dell'anno. Il due volte campione è salito sul podio con il team Aston Martin nelle prime tre gare dell'anno. Nel corso dell'anno sono seguiti altri cinque podi. Il 42enne si è classificato terzo per un totale di cinque volte e si è avvicinato alla vittoria come secondo classificato in tre occasioni.

Nemmeno il team di Silverstone e la sua forza motrice delle Asturie si aspettavano tutto questo, come ammette Alonso nel suo bilancio della stagione sul sito web del team. "È stata una stagione incredibile e dodici mesi o addirittura dieci mesi fa, quando abbiamo presentato per la prima volta la vettura al pubblico, non ci aspettavamo di fare così bene".

"Dal punto di vista del pilota, è stata una pura gioia sperimentare la determinazione e l'attenzione alle prestazioni del team Aston Martin. La AMR23 è stata veloce fin dall'inizio, ma questo sport è molto impegnativo ed è un ambiente molto competitivo. Per questo abbiamo dovuto sviluppare costantemente la vettura e concentrarci sulle prestazioni", ha dichiarato il 32 volte vincitore di un GP.

"È stata anche una stagione molto intensa", aggiunge Alonso, spiegando con orgoglio: "Durante i test pre-stagionali ci sono stati momenti in cui ho pensato che fosse troppo bello per essere vero. Poi è arrivata la prima gara e siamo stati bravi come i test avevano suggerito. Ecco perché ho avuto la sensazione che io e la squadra avessimo la possibilità di realizzare qualcosa di grande insieme. È stato magico".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas