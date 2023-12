Fernando Alonso: "Foi uma época incrível"

O veterano da Fórmula 1 Fernando Alonso faz uma retrospetiva do seu primeiro ano com a equipa Aston Martin e admite: "Houve momentos em que pensei que era demasiado bom para ser verdade".

Fernando Alonso não vai esquecer rapidamente o 20º ano da sua carreira na Fórmula 1. O bicampeão subiu ao pódio com a equipa Aston Martin nas três primeiras corridas do ano. Seguiram-se mais cinco subidas ao pódio ao longo do ano. O piloto de 42 anos terminou em terceiro lugar num total de cinco vezes e esteve ainda mais perto da vitória como segundo classificado em três ocasiões.

Nem mesmo a equipa de Silverstone e a sua força motriz das Astúrias esperavam isto, como Alonso admite na sua análise da época no site da equipa. "Foi uma época incrível e há doze ou mesmo dez meses, quando apresentámos o carro ao público pela primeira vez, não esperávamos ter um desempenho tão bom".

"Do ponto de vista de um piloto, tem sido uma alegria pura experimentar a determinação e o foco no desempenho que a equipa Aston Martin tem. O AMR23 foi rápido desde o início, mas este desporto é muito exigente e é um ambiente muito competitivo. É por isso que tivemos de desenvolver constantemente o carro e concentrarmo-nos no desempenho", afirma o 32 vezes vencedor de GP.

"Foi também uma época muito intensa", acrescenta Alonso, explicando com orgulho: "Houve momentos durante os testes de pré-época em que pensei que era demasiado bom para ser verdade. E depois veio a primeira corrida e éramos tão bons como os testes tinham sugerido. Foi por isso que tive a sensação de que nós, a equipa e eu, tínhamos a oportunidade de alcançar algo grande juntos. Foi mágico".

