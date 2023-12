Crise cardiaque : le monde du sport automobile pleure Gil de Ferran

Gil de Ferran, vainqueur de l'Indy 500, double champion CART et ancien directeur sportif de BAR Honda et McLaren, est décédé à l'âge de 56 ans. Le Brésilien a été victime d'une crise cardiaque.

Hier, vendredi 29 décembre, Gil de Ferran est décédé. Le Brésilien, né à Paris, a été victime d'une crise cardiaque et n'a pas pu être réanimé, selon l'agence de presse Associated Press.

Le vainqueur de l'Indy 500 et double champion CART, qui a effectué des essais avec Williams et Arrows en tant que pilote de course actif et qui a ensuite également travaillé en tant que directeur sportif de BAR-Honda et McLaren en Formule 1, n'avait que 56 ans.

L'équipe McLaren a réagi par un communiqué au décès inattendu de l'ancien pilote de course, qui était revenu dernièrement à Woking dans un rôle de conseiller. "Tout le monde chez McLaren Racing a été choqué et profondément bouleversé par la nouvelle du décès d'un membre bien-aimé de notre famille McLaren. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Gil de Ferran", a déclaré l'écurie de tradition.

Le CEO de McLaren, Zak Brown, a déclaré sur X (anciennement Twitter) : "Je suis choqué et bouleversé par la perte de notre grand ami et coéquipier. J'ai couru avec Gil partout dans le monde et je l'ai vu gagner certaines des plus grandes courses. Il était un grand ami depuis plus de 20 ans et il nous manquera beaucoup et ne sera jamais oublié. Mes plus sincères condoléances à sa famille. Repose en paix, Gil. La prochaine victoire est pour toi" !

Le CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, a également publié un communiqué. On peut y lire : "Je suis très choqué et profondément attristé par la nouvelle que nous avons perdu Gil de Ferran. C'était un homme incroyable et un véritable champion, et il va beaucoup nous manquer. Nos pensées vont à sa famille en ce moment très triste".