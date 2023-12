Infarto: il mondo del motorsport piange la morte di Gil de Ferran

Gil de Ferran è morto ieri, venerdì 29 dicembre. Il brasiliano, nato a Parigi, è stato colpito da un attacco cardiaco e non è stato possibile rianimarlo, come riporta l'agenzia di stampa Associated Press.

Il vincitore della Indy 500 e due volte campione CART, che da pilota attivo ha effettuato test drive con Williams e Arrows e successivamente ha lavorato anche come direttore sportivo di BAR-Honda e McLaren in Formula 1, aveva solo 56 anni.

Il team McLaren ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'inaspettata morte dell'ex pilota, che recentemente era tornato a Woking con un ruolo di consulenza. "Tutti alla McLaren Racing sono rimasti scioccati e profondamente rattristati dalla notizia della morte di un amato membro della nostra famiglia McLaren. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Gil de Ferran", ha dichiarato la tradizionale scuderia.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato su X (ex Twitter): "Sono scioccato e rattristato per la perdita del nostro grande amico e compagno di squadra. Ho corso con Gil in tutto il mondo e l'ho visto vincere alcune delle gare più belle. È stato un grande amico per più di 20 anni e ci mancherà molto e non sarà mai dimenticato. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia. Riposa in pace, Gil. La prossima vittoria è per te!".

Anche l'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha rilasciato una dichiarazione. Si legge: "Sono molto scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa di Gil de Ferran. Era una persona incredibile e un vero campione e mancherà molto a tutti noi. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento così triste".