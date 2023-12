Ataque cardíaco: o mundo do desporto automóvel chora a morte de Gil de Ferran

Gil de Ferran faleceu ontem, sexta-feira, 29 de dezembro. O brasileiro nascido em Paris sofreu um ataque cardíaco e não pôde ser reanimado, conforme noticiado pela agência de notícias Associated Press.

O vencedor da Indy 500 e bicampeão da CART, que enquanto piloto no ativo fez testes com a Williams e a Arrows e mais tarde trabalhou também como diretor desportivo da BAR-Honda e da McLaren na Fórmula 1, tinha apenas 56 anos.

A equipa da McLaren emitiu um comunicado em resposta à morte inesperada do antigo piloto de corridas, que tinha regressado recentemente a Woking para um cargo de consultor. "Todos na McLaren Racing ficaram chocados e profundamente tristes com a notícia da morte de um membro querido da nossa família McLaren. Estendemos as nossas mais profundas condolências à família, amigos e entes queridos de Gil de Ferran", disse a tradicional equipa de corridas.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse no X (antigo Twitter): "Estou chocado e triste com a perda do nosso grande amigo e companheiro de equipa. Corri com Gil em todo o mundo e vi-o ganhar algumas das maiores corridas. Foi um grande amigo durante mais de 20 anos e vai fazer muita falta e nunca será esquecido. As minhas mais sinceras condolências à sua família. Descansa em paz, Gil. A próxima vitória é para ti!"

O diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, também emitiu uma declaração. Diz: "Estou muito chocado e profundamente triste com a notícia de que perdemos Gil de Ferran. Ele era uma pessoa incrível e um verdadeiro campeão e todos nós sentiremos muito a sua falta. Os nossos pensamentos estão com a sua família nesta altura tão triste".