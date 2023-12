Sebastian Vettel su Schumi: "Mi manca il mio amico

Una volta era l'idolo di Sebastian Vettel, poi è diventato un amico: Michael Schumacher e il suo incidente epocale sono spesso nella mente del nativo di Heppenheim, come racconta lui stesso.

Il terribile incidente sciistico di Michael Schumacher nella stazione sciistica di Méribel, in Francia, è ancora un problema a dieci anni dall'incidente. Il sette volte campione del mondo ha riportato gravi lesioni alla testa e da allora non è più apparso in pubblico.

Solo i suoi familiari e amici più stretti sanno esattamente come sta. La privacy dell'eccezionale sciatore è protetta dalla sua famiglia. Anche Sebastian Vettel, che ha ammirato Schumacher prima di diventarne amico, può annoverarsi nella sua cerchia di amici.

"È ancora molto, molto difficile - non voglio dire accettarlo - ma accettare che continui a combattere e che non stia bene. Gli auguro tutto il meglio, naturalmente. È ancora un argomento molto frequente e a volte ci penso tranquillamente, a volte molto", spiega l'uomo di Heppenheim in un'intervista a RTL.

E Vettel rivela: "Quando ha saputo dell'incidente epocale, ha pensato alla sua ultima conversazione con Schumacher. "I primi pensieri sono stati, ovviamente, durante l'ultima conversazione che abbiamo avuto insieme. Gli ho detto che stavo per diventare padre e che cosa ci aspettava", ricorda il quattro volte campione di Formula 1. "Semplicemente mi manca il mio amico.

"Mi manca semplicemente il mio amico. Sarebbe stato così importante negli ultimi anni. Avrei avuto tante domande e lui avrebbe sicuramente potuto fornire tante risposte o ispirazioni", è sicuro Vettel.