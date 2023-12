Max Verstappen: ¿Qué victoria en el Mundial ha sido la mejor?

Después de que Max Verstappen se asegurara su primer título de campeón del mundo tras diez victorias en la última prueba de la temporada 2021, la estrella de Red Bull Racing se puso inmediatamente manos a la obra para conseguir el siguiente triunfo. Verstappen lo hizo todo bien y se aseguró la corona del título de nuevo en 2022, esta vez incluso logró terminar 15 de las 22 carreras en primer lugar, además de dos victorias al sprint.

Pero el ambicioso holandés no se detuvo ahí. Este año fue más allá y ganó 19 de los 22 Grandes Premios y cuatro de las seis minicarreras que tuvieron lugar el sábado por la tarde. Además, subió al podio en dos ocasiones más. Sólo en Singapur tuvo que conformarse con el quinto puesto.

La carrera en el circuito urbano fue también la única prueba del campeonato del mundo en la que hubo un ganador de una escudería que no fuera la Red Bull Racing Team, con la estrella de Ferrari Carlos Sainz. En Arabia Saudí y Bakú, fue el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, quien se hizo con la victoria. El mexicano terminó el campeonato en segundo lugar, pero sumó menos de la mitad de puntos que su compañero de equipo.

Al ser preguntado por las tres victorias en el título, Verstappen se atrevió a hacer una comparación. Y explicó: "La gente siempre habla de la última carrera de la temporada 2021, pero yo creo que el campeonato del mundo se gana durante toda la temporada, ¿no?".

Tampoco hubo un triunfo ordinario por el título para Verstappen en 2022, porque en Japón al principio no estaba claro cuántos puntos se otorgarían en la carrera determinada por el clima. Por lo tanto, pasó un tiempo antes de que estuviera claro que el holandés había defendido con éxito su título. "Tardamos unos minutos en saber si había ganado el título".

"Pero estas cosas no me importan", dice el excepcional piloto, que ha ganado 54 carreras y subido al podio en 98 Grandes Premios en sus nueve años como piloto titular de Fórmula 1. "Miro mi rendimiento después de cada carrera, y no sólo miro la carrera en sí, sino también cómo la preparamos y lo que hice fuera de la pista".

"Por eso creo que este año ha sido sin duda el mejor en cuanto a rendimiento. El primer título fue el más emotivo, y ganar el título en medio... bueno, ahora es el título en medio", añadió el tricampeón con su habitual naturalidad.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island