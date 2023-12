Max Verstappen : Quel titre de champion du monde a été le meilleur ?

Après avoir remporté son premier titre de champion du monde après dix victoires dans la dernière manche de la saison 2021, la star de Red Bull Racing s'est immédiatement mise en quête d'un nouveau triomphe. Verstappen a fait tout ce qu'il fallait pour s'assurer la couronne en 2022, et cette fois, il a même réussi à terminer 15 des 22 courses en tête, avec en plus deux victoires au sprint.

Mais l'ambitieux Néerlandais ne s'est pas contenté de cela. Cette année, il a fait encore mieux en remportant 19 des 22 Grands Prix et quatre des six mini-courses qui se sont déroulées le samedi après-midi. Il est également monté deux fois sur la deuxième marche du podium. Ce n'est qu'à Singapour qu'il a dû se contenter de la cinquième place.

La course sur circuit routier a également été la seule manche du championnat du monde à voir un vainqueur issu d'une autre écurie que l'équipe Red Bull Racing, la star de Ferrari Carlos Sainz. En Arabie saoudite et à Bakou, c'est le coéquipier de Verstappen, Sergio Pérez, qui s'est imposé. Le Mexicain a terminé le championnat à la deuxième place, mais n'a pas récolté la moitié des points de son coéquipier.

Interrogé sur les trois titres remportés, Verstappen s'est risqué à une comparaison. Et il a expliqué : "Les gens parlent toujours de la dernière course pour la saison 2021, mais je pense que le championnat du monde se gagne tout au long de la saison, n'est-ce pas ?"

En 2022, Verstappen n'a pas non plus connu un triomphe ordinaire pour le titre, car au Japon, on ne savait pas au départ combien de points seraient distribués lors de la course déterminée par la météo. Il a donc fallu un certain temps avant de savoir que le Néerlandais avait défendu son titre avec succès. "Il nous a fallu quelques minutes pour savoir si j'avais gagné le titre".

"Mais pour moi, ces choses n'ont pas d'importance", a déclaré le pilote d'exception qui a gagné 54 courses et terminé 98 GP sur le podium au cours de ses neuf années passées en tant que pilote titulaire en Formule 1. "Je regarde ma performance après chaque course, et je ne regarde pas seulement la course elle-même, mais aussi la façon dont nous avons construit la course et ce que j'ai fait en dehors de la piste".

"C'est pourquoi je pense aussi que cette année a certainement été la meilleure en termes de performance. Le premier titre était le plus émotionnel, et le fait de gagner le titre au milieu... eh bien, c'est maintenant le titre au milieu", a ajouté le triple champion, sobre comme à son habitude.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island