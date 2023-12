Max Verstappen: Quale vittoria del titolo mondiale è stata la migliore?

Dopo che Max Verstappen si è assicurato il suo primo titolo di campione del mondo dopo dieci vittorie nell'ultima gara della stagione 2021, la stella della Red Bull Racing si è subito impegnata a conquistare il prossimo trionfo. Verstappen ha fatto tutto bene e si è assicurato di nuovo la corona del titolo nel 2022, questa volta riuscendo addirittura a concludere 15 delle 22 gare al primo posto, oltre a due vittorie in volata.

Ma l'ambizioso olandese non si è fermato qui. Quest'anno ha fatto di meglio e ha vinto 19 dei 22 Gran Premi e quattro delle sei mini-gare che si sono svolte il sabato pomeriggio. È salito altre due volte sul podio. Solo a Singapore si è dovuto accontentare del quinto posto.

La gara sul circuito cittadino è stata anche l'unica gara del campionato mondiale a produrre un vincitore proveniente da una scuderia diversa dalla Red Bull Racing Team, con la stella della Ferrari Carlos Sainz. In Arabia Saudita e a Baku è stato il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Pérez, a vincere. Il messicano ha concluso il campionato al secondo posto, ma ha ottenuto meno della metà dei punti del suo compagno di squadra.

Alla domanda sulle tre vittorie del titolo, Verstappen ha osato fare un confronto. E ha spiegato: "La gente parla sempre dell'ultima gara della stagione 2021, ma io penso che il campionato del mondo si vinca durante tutta la stagione, giusto?".

Anche nel 2022 non c'è stato un trionfo ordinario per Verstappen, perché in Giappone inizialmente non era chiaro quanti punti sarebbero stati assegnati nella gara determinata dal meteo. Ci è voluto quindi un po' prima che fosse chiaro che l'olandese aveva difeso con successo il suo titolo. "Ci sono voluti alcuni minuti per capire se avevo vinto il titolo".

"Ma queste cose non hanno importanza per me", dice l'eccezionale pilota, che nei suoi nove anni di Formula 1 ha vinto 54 gare ed è salito sul podio in 98 GP. "Guardo alle mie prestazioni dopo ogni gara, e non guardo solo alla gara in sé, ma anche a come abbiamo impostato la gara e a quello che ho fatto fuori dalla pista".

"Per questo penso che quest'anno sia stato sicuramente il migliore in termini di prestazioni. Il primo titolo è stato il più emozionante, e vincere il titolo nel mezzo... beh, ora è il titolo nel mezzo", ha aggiunto il tre volte campione con il suo solito piglio deciso.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas