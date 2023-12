Max Verstappen: Qual foi a melhor vitória no Campeonato do Mundo?

Depois de Max Verstappen ter garantido o seu primeiro título de campeão mundial após dez vitórias na última ronda da época de 2021, a estrela da Red Bull Racing começou imediatamente a reivindicar o triunfo seguinte. Verstappen fez tudo certo e garantiu a coroa do título novamente em 2022, desta vez ele até conseguiu terminar 15 das 22 corridas em primeiro lugar, além de duas vitórias no sprint.

Mas o ambicioso holandês não ficou por aqui. Este ano foi ainda mais longe e venceu 19 dos 22 Grandes Prémios e quatro das seis mini-corridas que se realizaram no sábado à tarde. Terminou em segundo lugar no pódio mais duas vezes. Só em Singapura é que teve de se contentar com o quinto lugar.

A corrida no circuito de rua foi também a única corrida do campeonato do mundo a ter um vencedor de uma equipa que não a Red Bull Racing Team, com a estrela da Ferrari Carlos Sainz. Na Arábia Saudita e em Baku, foi o companheiro de equipa de Verstappen, Sergio Pérez, que venceu. O mexicano terminou o campeonato em segundo lugar, mas marcou menos de metade dos pontos do seu companheiro de equipa.

Quando questionado sobre as três conquistas do título, Verstappen atreveu-se a fazer uma comparação. E explicou: "As pessoas falam sempre da última corrida da época de 2021, mas acho que se ganha o campeonato ao longo da época, certo?"

Em 2022, Verstappen também não conquistou um título comum, porque no Japão não ficou claro quantos pontos seriam atribuídos na corrida determinada pelo clima. Por isso, demorou algum tempo até ser claro que o holandês tinha defendido com sucesso o seu título. "Demorámos alguns minutos a saber se eu tinha ganho o título".

"Mas essas coisas não importam para mim", diz o excecional piloto, que venceu 54 corridas e terminou no pódio em 98 GPs nos seus nove anos como piloto regular de Fórmula 1. "Olho para o meu desempenho depois de cada corrida, e não olho apenas para a corrida em si, mas também para a forma como preparámos a corrida e o que fiz fora da pista."

"É por isso que acho que este ano foi certamente o melhor em termos de desempenho. O primeiro título foi o mais emocionante, e ganhar o título no meio... bem, esse é agora o título no meio", acrescentou o tricampeão com a sua habitual naturalidade.

