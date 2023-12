Günther Steiner admite: "Me sorprendió".

Con el coche de este año, el equipo Haas quería seguir un camino de desarrollo en el que varias actualizaciones garantizaran un progreso constante. Sin embargo, los ingenieros de la escudería estadounidense no daban abasto y el potencial de mejora era limitado. Como resultado, se desechó el plan original y se desarrolló una actualización completa que se llevó a la pista para la carrera de Austin.

"Me sorprendió, porque el problema era que no encontrábamos rendimiento en el desarrollo posterior", explicó Günther Steiner, director del equipo, y subrayó: "No es que no pudiéramos o no quisiéramos traer actualizaciones. No las trajimos, porque sencillamente no tiene sentido introducir más desarrollos en el coche que sabes que no lo harán más rápido".

"Fue realmente una sorpresa que no fuéramos capaces de hacer ningún progreso en el túnel de viento", añadió el piloto del Tirol del Sur. El cambio de trazado que se implementó con la actualización en Austin tampoco cumplió las altas expectativas. Aunque Kevin Magnussen se decantó por la nueva versión, Nico Hülkenberg volvió a la antigua.

Sin embargo, Steiner no quiso dar demasiada importancia al hecho de que los pilotos reaccionaran de forma tan diferente a los cambios: "Ambos son muy directos y eso me gusta. Y tampoco hay discusiones sobre el año que viene, porque empiezas de cero otra vez y tienes que poner un coche sobre las ruedas que sea más rápido y que guste más a los pilotos."

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island