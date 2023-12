Günther Steiner avoue : "J'ai été surpris".

En fait, l'équipe Haas voulait suivre une voie de développement avec la voiture de cette année, où plusieurs mises à jour devaient assurer des progrès constants. Mais les ingénieurs de l'écurie américaine ont vite perdu leur latin et le potentiel d'amélioration s'est avéré limité. Le plan initial a donc été abandonné et une mise à jour majeure a été développée et mise en piste pour la course d'Austin.

"J'ai été surpris, car le problème était que nous n'avions pas trouvé de performance lors du développement", a expliqué le chef d'équipe Günther Steiner, avant d'affirmer : "Ce n'est pas que nous ne pouvions ou ne voulions pas apporter de mises à jour. Nous ne les avons pas apportées parce que cela n'a tout simplement aucun sens d'apporter des évolutions à la voiture dont on sait qu'elles ne la rendront pas plus rapide".

"C'était vraiment une surprise que nous ne puissions pas faire de progrès en soufflerie", a ajouté le pilote du Tyrol du Sud. Le changement de trajectoire mis en œuvre avec la mise à jour d'Austin n'a pas non plus répondu aux attentes élevées. Kevin Magnussen a certes préféré la nouvelle version, mais Nico Hülkenberg est revenu à l'ancienne.

Steiner ne voulait toutefois pas surestimer le fait que les pilotes aient réagi si différemment aux nouveautés : "Ils sont tous les deux très directs, et j'aime cela. Et il n'y a pas non plus de discussion sur l'année prochaine, car tu repars de zéro et tu dois mettre sur les roues une voiture qui est plus rapide et qui plaît davantage aux pilotes".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island