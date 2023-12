Günther Steiner ammette: "Sono rimasto sorpreso".

Quest'anno il team Haas ha riposto tutte le sue speranze in un aggiornamento completo, che però non è stato all'altezza delle aspettative. La squadra statunitense ha concluso la stagione all'ultimo posto nel campionato costruttori.

Con la vettura di quest'anno, il team Haas voleva effettivamente seguire un percorso di sviluppo in cui diversi aggiornamenti avrebbero garantito progressi costanti. Tuttavia, gli ingegneri della scuderia statunitense si sono trovati ben presto allo stremo delle forze e il potenziale di miglioramento era limitato. Di conseguenza, il piano originale è stato scartato e si è proceduto a sviluppare un aggiornamento completo che è stato portato in pista per la gara di Austin.

"Sono rimasto sorpreso, perché il problema era che non avevamo trovato alcuna prestazione nell'ulteriore sviluppo", ha spiegato il Team Principal Günther Steiner, sottolineando: "Non è che non potevamo o non volevamo apportare aggiornamenti. Non li abbiamo portati, perché semplicemente non ha senso apportare ulteriori sviluppi alla vettura che si sa non la renderanno più veloce".

"È stata una vera sorpresa che non siamo riusciti a fare progressi nella galleria del vento", ha aggiunto l'altoatesino. Anche il cambiamento di tracciato attuato con l'aggiornamento di Austin non ha soddisfatto le alte aspettative. Sebbene Kevin Magnussen abbia preferito la nuova versione, Nico Hülkenberg è tornato alla vecchia versione.

Tuttavia, Steiner non ha voluto enfatizzare troppo il fatto che i piloti abbiano reagito in modo così diverso alle modifiche: "Sono entrambi molto diretti e questo mi piace. E non ci sono nemmeno discussioni sul prossimo anno, perché si riparte da zero e si deve mettere sulle ruote una macchina più veloce e che piaccia di più ai piloti".

