Günther Steiner admite: "Fiquei surpreendido"

Este ano, a equipa Haas depositou todas as suas esperanças numa atualização completa, mas esta não correspondeu às expectativas. A equipa americana terminou a época em último lugar no campeonato de construtores.

Com o carro deste ano, a equipa Haas queria seguir um caminho de desenvolvimento no qual várias actualizações assegurariam um progresso constante. No entanto, os engenheiros da equipa de corrida norte-americana ficaram rapidamente sem palavras e o potencial de melhoria era limitado. Como resultado, o plano original foi abandonado e foi desenvolvida uma atualização abrangente que foi levada para a pista para a corrida em Austin.

"Fiquei surpreendido, porque o problema era que não encontrávamos qualquer desempenho no desenvolvimento adicional", explicou o Diretor da Equipa, Günther Steiner, e sublinhou: "Não é que não pudéssemos ou não quiséssemos trazer quaisquer actualizações. Não as trouxemos, porque simplesmente não faz sentido trazer mais desenvolvimentos para o carro que sabemos que não o vão tornar mais rápido."

"Foi realmente uma surpresa não termos conseguido fazer qualquer progresso no túnel de vento", acrescentou o sul-tiropeu. A mudança de traçado que foi implementada com a atualização em Austin também não cumpriu as elevadas expectativas. Apesar de Kevin Magnussen ter preferido a nova versão, Nico Hülkenberg regressou à versão antiga.

No entanto, Steiner não quis dar demasiada importância ao facto de os pilotos terem reagido de forma tão diferente às alterações: "São ambos muito directos e eu gosto disso. E também não há discussões sobre o próximo ano, porque você começa do zero novamente e tem que colocar um carro nas rodas que seja mais rápido e que os pilotos gostem mais."

