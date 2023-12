Los Expedientes X de la Fórmula 1: ¿Coincidencia o destino?

Una predicción sombría

Nanou van Melderen, entonces novia del piloto de carreras François Cevert, estaba convencida de que una adivina le había predicho que su camino se cruzaría con el de François. En 1966, volvió a ver a la mujer para saber más. La adivina le dijo (sin darse cuenta de que se trataba de Cevert) que su amigo tendría mucho éxito en su profesión, pero que ese éxito les dividiría.

François se muestra escéptico y va a ver a la mujer. Ella no sabía que era el novio de Nanou, no sabía que era piloto de carreras. Le repitió que tendría mucho éxito en su trabajo, pero que no llegaría a cumplir los 30 años. Cevert rechazó con una sonrisa la sombría predicción. Murió en un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos de 1973 en Watkins Glen. A la edad de 29 años.

Vemos el doble dos veces

30 pilotos empezaron el fin de semana del GP de Gran Bretaña de 1959 en Aintree, cerca de Liverpool. Y cuatro pilotos se llamaban Taylor: Henry Taylor (undécimo con su Cooper), Mike Taylor (también Cooper, retirado), Dennis Taylor (Lotus, no se clasificó) y Trevor Taylor (Cooper, tampoco se clasificó). Curiosamente, ninguno de ellos estaba emparentado con los demás. ¡Y todos ellos disputaban su primer fin de semana de GP como parte de una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1!

Curiosamente, hubo seis pilotos con el apellido Taylor en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en las décadas de 1950 y 1960: Michael Taylor (fallecido en 2017), Henry Taylor (fallecido en 2013), John Taylor (fallecido en un accidente en 1966), Dennis Taylor y Trevor Taylor, el más exitoso de los cuatro, que terminó décimo en el Campeonato del Mundo de 1962 y falleció en 2010. Dennis Taylor murió en una carrera de Fórmula Junior en Mónaco en 1962. Las estadísticas de la F1 también incluyen al estadounidense Bill Taylor, que compitió en las 500 Millas de Indianápolis de 1952, que entonces formaban parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y falleció en 2004.

Choque en la dársena del puerto de Mónaco

Afortunadamente, sólo dos pilotos se han estrellado contra la dársena del puerto en el tradicional GP de Mónaco a lo largo de los años: El italiano Alberto Ascari en 1955 y el australiano Paul Hawkins en 1965, que sobrevivieron al accidente con heridas relativamente leves. Ambos fallecieron más tarde, el 26 de mayo: Ascari, estrella de Ferrari, durante unas pruebas de conducción cuatro días después del accidente de Mónaco; Hawkins, durante una carrera de coches deportivos en Oulton Park, cuatro años después del accidente de Mónaco.



Padre e hijo

Antonio y Alberto Ascari, padre e hijo: ambos italianos murieron un día 26, los dos tenían 36 años. Ambos murieron cuatro días después de un grave accidente, ambos habían logrado anteriormente 13 victorias en Grandes Premios. Ambos dejaron mujer y dos hijos. Ambos murieron a la salida de curvas rápidas de izquierdas. Las curiosidades no fueron suficientes: Ascari temía al número 13 como al diablo. El italiano nunca se subió a un coche de carreras con el 13. El coche de Ascari que se estrelló en Mónaco tenía el número 26, que corresponde dos veces al 13 de la mala suerte. Sin embargo, la historia de que se encontraron 13.000 liras en los bolsillos de Ascari tras el fatal accidente es ficticia.



Alberto Ascari hacía gala de algunas supersticiones absurdas. Su viejo amigo Gigi Villoresi contaba: "Cuando íbamos de viaje y un gato negro se cruzaba en la carretera, Alberto daba media vuelta en el acto. Jamás en su vida habría seguido por ese camino. A mí me pasó varias veces. Sólo cambiaba de opinión si venía un segundo gato negro por la izquierda. Pero seamos sinceros: ¿qué posibilidades hay de que ocurra algo así? Así que nos limitábamos a dar rodeos".



Ascari, mortalmente valiente al volante, era una pata de conejo como peatón: antes de cruzar una carretera, miraba a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda, luego otra vez a la derecha. No se puede ser más precavido. Y Ascari era un fetichista de los números. En los días con números relacionados con el aniversario de la muerte de su padre, a veces no participaba en las carreras.



Jackie Stewart, el Sr. Regularidad

El escocés Jackie Stewart fue Campeón del Mundo de Fórmula 1 en tres ocasiones: 1969, 1971 y 1973. En todas ellas retuvo su título exactamente el mismo tiempo, 392 días.



Justicia compensatoria

Poco después del inicio del GP de Bélgica de 2012, el piloto de Lotus Romain Grosjean provocó un accidente que dejó fuera de carrera a Fernando Alonso, Sergio Pérez y Lewis Hamilton. Una semana después, el ginebrino Grosjean tuvo que ausentarse del Gran Premio de Italia como castigo. ¿Y quién subió al podio? Lewis Hamilton, Sergio Pérez y Fernando Alonso.



Lewis Hamilton y Jenson Button

Lewis Hamilton y Jenson Button tienen algo más en común que ser británicos. Ambos ganaron su primer título mundial en Interlagos (Brasil). El quinto puesto fue suficiente para ambos. Ambos pilotos viajaban con la potencia de Mercedes. Ambos coches de carreras llevaban el número de salida 22.



Teo Fabi: El frente no es el frente

El italiano Teo Fabi ostenta un extraño récord en la Fórmula 1: es el único piloto que ha ganado más de una pole position en Grandes Premios, ¡pero nunca ha liderado una vuelta! En Nürburgring, en 1985, hizo la pole con su Toleman-Hart, pero quemó el embrague en la salida. En Österreichring (ahora Red Bull Ring) y Monza, volvió a hacer la pole con su BMW, ahora llamado Benetton. En Estiria, se quedó inmediatamente por detrás de Gerhard Berger. Teo luchó por recuperar el liderato, pero antes de que pudiera cruzar la línea de meta, Berger había vuelto a la cabeza. En Monza, Fabi ni siquiera pudo empezar la carrera desde la pole porque su coche le falló durante la vuelta de calentamiento.



Extrañamente conectado

Extraño pero cierto: el australiano Alan Jones ganó en Argentina en 1980, cuando Alain Prost corría su primer Gran Premio (y terminó sexto). Alain Prost ganó en Adelaida (Australia) en 1986, la última vez que Jones compitió en Fórmula 1. Prost ganó en Río en 1984, cuando Ayrton Senna disputó su primer Gran Premio (por Toleman, Senna se retiró), y Senna ganó en Australia en 1993, cuando Prost pilotó su último Gran Premio. Todo lo bueno viene de tres en tres: Michael Schumacher triunfó en Australia en 2000, en el primer Gran Premio de Jenson Button. Y Button fue primero en el GP de despedida de Schumi en Brasil en 2012.



Un regalo especial

Sólo dos pilotos de Fórmula 1 han ganado una carrera del campeonato del mundo el día de su cumpleaños: James Hunt (McLaren) en Zandvoort en 1976, cuando el inglés cumplía 29 años. Y Jean Alesi (Ferrari) en Montreal en 1995, el día de su 31 cumpleaños.



1, 2 y 3

En el Gran Premio de Australia de 2013, en Melbourne, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Sebastian Vettel acabaron entre los tres primeros. ¿Qué tiene eso de extraño? Sus títulos de campeones del mundo: Kimi fue campeón del mundo una vez por aquel entonces, Alonso dos y Vettel tres.



El diamante que faltaba

Los diamantes son difíciles de batir cuando se trata de glamour, por lo que una cooperación entre los especialistas en diamantes de Steinmetz y la marca de lujo Jaguar fue una elección obvia en 2004: toda la campaña formó parte de la batería publicitaria de la exitosa película "Ocean's Twelve", una comedia canalla con George Clooney que aún hoy merece la pena ver. Lo que siguió también fue digno de Hollywood.



En cualquier caso, Steinmetz pensó que era una idea ingeniosa colocar un diamante supuestamente real en el morro del Jaguar R5. El proyecto se presentó en presencia de los pilotos de carreras y de la supermodelo Bridget Hall. El austriaco Christian Klien lo colocó en los guardarraíles de la curva Loews, en la primera vuelta del GP de Mónaco. La piedra de un cuarto de millón de libras se desvaneció en el aire en medio de la confusión. Naturalmente, el Automóvil Club de Mónaco prohibió cualquier sugerencia de que uno de los comisarios había encontrado un bonito regalo de Navidad para su mujer.



En 2021, el ex piloto de Jaguar Mark Webber resolvió el caso: "La supuesta piedra preciosa del morro del Jaguar sólo valía unos pocos dólares".



Misterio en Singapur

Hace unos años, se afirmó con toda seriedad que los cables eléctricos del metro de Singapur generaban un campo magnético tan potente que afectaba a los coches de carreras. La supuesta prueba era que la caja de cambios de algunos coches cambiaba a punto muerto como por arte de magia, y que el coche de Felipe Massa quedó paralizado por el metro en 2015.



Sólo una cosa es cierta en toda esta historia: en el primer fin de semana del GP de Singapur, en 2008, algunos coches de Fórmula 1 sí reaccionaron a los fuertes campos magnéticos, como el Red Bull Racing de Mark Webber. Desde entonces, las escuderías protegen ciertas partes de sus coches contra las interferencias electromagnéticas con blindajes especiales.



Sin embargo, el ingeniero de Williams en aquel momento, Rob Smedley, me dijo sobre la retirada de Felipe Massa: "El metro no tuvo absolutamente nada que ver con la retirada de Felipe. Simplemente tuvo un problema con la caja de cambios". El ex piloto de Fórmula 1 Martin Brundle tiene la última palabra sobre la historia del metro: "Es pura fantasía".