Les X-Files de la Formule 1 : hasard ou destin ?

Une sombre prédiction

Nanou van Melderen, alors amie du pilote de course François Cevert, était persuadée qu'une voyante lui avait prédit que son chemin croiserait celui de François. En 1966, elle est retournée voir la femme pour en savoir plus. La voyante lui a dit (sans savoir qu'il s'agissait de Cevert) que son ami connaîtrait un grand succès dans son métier, mais que ce succès les diviserait.

François était sceptique et rendit lui-même visite à la femme. Elle ne savait pas qu'il était l'ami de Nanou, elle ne savait pas qu'il était pilote de course. Elle lui répéta qu'il trouverait beaucoup de succès dans son travail, mais qu'il ne verrait pas son trentième anniversaire. Cevert a souri à cette sombre prédiction. Il est mort dans un accident à l'entraînement du Grand Prix des États-Unis en 1973 à Watkins Glen. À l'âge de 29 ans.

Nous voyons doublement double

30 pilotes se sont lancés dans le week-end du GP britannique de 1959 à Aintree, près de Liverpool. Et pas moins de quatre pilotes s'appelaient Taylor : Henry Taylor (onzième avec sa Cooper), Mike Taylor (également Cooper, éliminé), Dennis Taylor (Lotus, non qualifié) ainsi que Trevor Taylor (Cooper, également non qualifié). Bizarre : aucun n'avait de lien de parenté avec l'autre. Et tous participaient à leur premier week-end de GP dans le cadre d'une course de championnat du monde de Formule 1 !

Curieusement, le championnat du monde de Formule 1 des années 1950 et 1960 a compté six pilotes du nom de Taylor - Michael Taylor (décédé en 2017), Henry Taylor (décédé en 2013), John Taylor (décédé dans un accident en 1966), Dennis Taylor ainsi que Trevor Taylor, le plus performant des quatre, dixième du championnat en 1962, décédé en 2010. Dennis Taylor est décédé en 1962 à Monaco lors d'une course de formule junior. Par ailleurs, les statistiques de la F1 comprennent également l'Américain Bill Taylor, qui a participé en 1952 à l'Indy 500, qui comptait alors pour le championnat du monde de Formule 1, l'Américain est décédé en 2004.

Chute dans le bassin portuaire de Monaco

Lors du traditionnel GP de Monaco, seuls deux pilotes sont heureusement tombés dans le bassin portuaire au cours de toutes ces années : L'Italien Alberto Ascari en 1955 et l'Australien Paul Hawkins en 1965, qui ont tous deux survécu à la chute avec des blessures relativement légères. Tous deux ont perdu la vie plus tard, un 26 mai - Ascari, la star de Ferrari, lors d'essais quatre jours après l'accident de Monaco, Hawkins lors d'une course de voitures de sport à Oulton Park quatre ans après l'accident de Monaco.



Père et fils

Antonio et Alberto Ascari, père et fils : les deux Italiens ont perdu la vie un 26, ils avaient alors tous deux 36 ans. Tous deux ont été tués quatre jours après un grave accident, tous deux avaient auparavant remporté 13 victoires en GP. Tous deux laissaient derrière eux une épouse et deux enfants. Tous deux sont morts à la sortie d'un virage rapide à gauche. Comme si les curiosités ne suffisaient pas, Ascari craignait le chiffre 13 comme le diable. Un 13, l'Italien ne montait jamais dans une voiture de course. La voiture d'Ascari accidentée à Monaco portait le numéro 26, ce qui correspond deux fois au 13 de malheur. L'histoire selon laquelle 13.000 lires ont été trouvées dans les poches d'Ascaris après l'accident mortel est toutefois une pure invention.



Alberto Ascari faisait parfois preuve d'une superstition absurde. Son ami de longue date Gigi Villoresi raconte : "Lorsque nous étions en route et qu'un chat noir traversait la route, Alberto faisait demi-tour sur le champ. Jamais de sa vie il n'aurait continué à emprunter cette route. Cela m'est arrivé plusieurs fois à ses côtés. Il n'a changé d'avis que si un deuxième chat noir était arrivé sur la gauche. Mais honnêtement, quelles sont les chances que cela se produise ? Alors nous avons fait des détours".



Ascari, courageux à mort au volant de sa voiture, n'était qu'un lièvre en tant que piéton : avant de traverser une rue, il regardait à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche, de nouveau à droite. Impossible d'être plus prudent. Et Ascari était un fétichiste des chiffres. Il lui arrivait de ne pas participer à des courses les jours où les chiffres avaient un lien avec l'anniversaire de la mort de son père.



Jackie Stewart, Monsieur Régularité

L'Écossais Jackie Stewart a été champion du monde de Formule 1 à trois reprises - en 1969, 1971 et 1973 - et a conservé son titre exactement pendant la même durée à chaque fois, soit 392 jours.



Justice compensatoire

Peu après le départ du GP de Belgique 2012, le pilote Lotus Romain Grosjean a provoqué un crash qui a mis hors course Fernando Alonso, Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Une semaine plus tard, le Genevois Grosjean a dû faire une fois l'impasse sur le Grand Prix d'Italie en guise de punition. Et qui est monté sur le podium ? Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Fernando Alonso !



Lewis Hamilton et Jenson Button

Lewis Hamilton et Jenson Button ont plus en commun que le fait d'être britanniques. Tous deux ont conquis leur premier titre de champion du monde à Interlagos (Brésil). Une cinquième place leur a suffi. Les deux pilotes étaient équipés de la puissance Mercedes. Les deux voitures de course portaient le numéro 22.



Teo Fabi : devant n'est pas devant

L'Italien Teo Fabi détient un étrange record en Formule 1 : il est le seul pilote à avoir remporté plus d'une pole position en Grand Prix, sans jamais avoir mené un seul tour ! Sur le Nürburgring en 1985, il a placé sa Toleman-Hart en pole position, mais a brûlé son embrayage au départ. Sur l'Österreichring (aujourd'hui Red Bull Ring) et à Monza, il a de nouveau placé sa voiture, désormais appelée Benetton et alimentée par BMW, en pole position. En Styrie, il a été immédiatement distancé par Gerhard Berger. Teo s'est battu pour reprendre la tête, mais avant qu'il ne franchisse la ligne d'arrivée, Berger avait repris de l'avance. A Monza, Fabi n'a même pas pu partir de la pole conquise, car sa voiture l'a abandonné pendant le tour de chauffe.



Curieusement connecté

Étrange mais vrai : l'Australien Alan Jones a gagné en Argentine en 1980, alors qu'Alain Prost disputait son premier Grand Prix (et terminait sixième). Alain Prost a gagné à Adélaïde (Australie) en 1986, alors que Jones participait pour la dernière fois à la Formule 1. Prost a gagné à Rio en 1984, lorsque Ayrton Senna a disputé son premier Grand Prix (pour Toleman, Senna a été éliminé), et Senna a gagné en Australie en 1993, lorsque Prost a disputé son dernier Grand Prix. Toutes les bonnes choses vont par trois : Michael Schumacher a triomphé en Australie en 2000 lors du premier Grand Prix de Jenson Button. Et Button a été premier lors du GP d'adieu de Schumi, au Brésil en 2012.



Un cadeau spécial

Seuls deux pilotes de Formule 1 ont remporté une course de championnat du monde le jour de leur anniversaire : James Hunt (McLaren) à Zandvoort en 1976, l'Anglais avait alors 29 ans. Et Jean Alesi (Ferrari) à Montréal en 1995, le jour de son 31e anniversaire.



1, 2 et 3

Lors du Grand Prix d'Australie 2013 à Melbourne, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont terminé aux trois premières places. Qu'y a-t-il d'étrange à cela ? Leurs titres de champion du monde - Kimi était à l'époque champion du monde une fois, Alonso deux fois, Vettel trois fois.



Le diamant disparu

Les diamants sont difficilement égalables en termes de glamour, et c'est ainsi qu'en 2004, une coopération entre les spécialistes du diamant de l'entreprise Steinmetz et la marque de luxe Jaguar s'est imposée comme une évidence - l'ensemble de l'action s'inscrivant dans le cadre de la promotion du film à succès "Ocean's Twelve", une comédie d'escrocs avec George Clooney qui vaut encore le coup d'œil aujourd'hui. Ce qui a suivi était également digne d'Hollywood.



En tout cas, Steinmetz a trouvé l'idée astucieuse de placer un diamant soi-disant authentique sur le nez de la Jaguar R5. Le projet a été présenté en présence des pilotes de course et du top-modèle Bridget Hall. L'Autrichien Christian Klien a placé la voiture dans les rails de sécurité lors du premier tour du GP de Monaco, dans l'épingle Loews. Le quart de million de dollars s'est volatilisé dans la confusion. Bien entendu, l'Automobile Club de Monaco s'est interdit toute allusion à une insinuation selon laquelle l'un des commissaires de piste aurait trouvé un joli cadeau de Noël pour sa femme.



En 2021, l'ancien pilote de Jaguar Mark Webber a résolu l'affaire : "La prétendue pierre précieuse dans le nez de la Jaguar ne valait que quelques dollars".



Énigme à Singapour

Il y a quelques années, on a prétendu le plus sérieusement du monde que les câbles électriques du métro de Singapour produisaient un champ magnétique si puissant qu'il affectait les voitures de course. La preuve en a été que la boîte de vitesses de certaines voitures s'est mise au neutre comme par magie et que la voiture de Felipe Massa a été paralysée par le métro en 2015.



La seule chose vraie dans toute cette histoire est que lors du premier week-end du GP de Singapour en 2008, certains bolides de Formule 1 ont effectivement réagi aux puissants champs magnétiques, comme la Red Bull Racing de Mark Webber. Depuis, les écuries protègent certaines parties de leurs voitures contre les perturbations électromagnétiques avec des blindages spéciaux.



L'ingénieur de Williams de l'époque, Rob Smedley, m'a toutefois déclaré à propos de l'abandon de Felipe Massa : "Le métro n'a absolument rien à voir avec l'abandon de Felipe. Il a simplement eu un problème de boîte de vitesses". Le mot de la fin sur cette histoire de métro revient à l'ancien pilote de Formule 1 Martin Brundle : "C'est un pur fantasme".