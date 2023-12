Gli X-Files della Formula 1: coincidenza o destino?

Una fosca predizione

Nanou van Melderen, allora fidanzata del pilota François Cevert, era convinta che una cartomante le avesse predetto che la sua strada si sarebbe incrociata con quella di François. Nel 1966, tornò dalla donna per saperne di più. La cartomante disse (senza capire che si trattava di Cevert) che il suo amico avrebbe avuto molto successo nella sua professione, ma che questo successo li avrebbe divisi.

François era scettico e andò a trovare la donna di persona. Lei non sapeva che fosse il fidanzato di Nanou, non sapeva che fosse un pilota. Gli ripeté che avrebbe avuto molto successo nel suo lavoro, ma che non sarebbe vissuto fino al suo trentesimo compleanno. Cevert sorrise e non fece quella fosca previsione. Rimase ucciso in un incidente durante le prove del Gran Premio degli Stati Uniti del 1973 a Watkins Glen. All'età di 29 anni.

Vediamo due volte il doppio

30 piloti presero il via nel weekend del GP di Gran Bretagna del 1959 ad Aintree, vicino a Liverpool. Quattro piloti si chiamavano Taylor: Henry Taylor (undicesimo con la sua Cooper), Mike Taylor (anche lui Cooper, ritirato), Dennis Taylor (Lotus, non si qualificò) e Trevor Taylor (Cooper, anche lui non si qualificò). Stranamente, nessuno di loro era parente degli altri. E tutti stavano disputando il loro primo weekend di GP nell'ambito di una gara del Campionato del Mondo di Formula 1!

Curiosamente, ci sono stati sei piloti con il nome Taylor nel Campionato mondiale di Formula 1 negli anni Cinquanta e Sessanta: Michael Taylor (deceduto nel 2017), Henry Taylor (deceduto nel 2013), John Taylor (morto in un incidente nel 1966), Dennis Taylor e Trevor Taylor, il più vincente dei quattro, che si è classificato decimo nel Campionato mondiale del 1962 ed è morto nel 2010. Dennis Taylor rimase ucciso in una gara di Formula Junior a Monaco nel 1962. Nelle statistiche della F1 figura anche l'americano Bill Taylor, che partecipò alla Indy 500 del 1952, all'epoca parte del Campionato del Mondo di Formula 1, e morì nel 2004.

Schianto nel bacino del porto di Monaco

Fortunatamente, solo due piloti si sono schiantati nel bacino del porto durante il tradizionale GP di Monaco nel corso degli anni: L'italiano Alberto Ascari nel 1955 e l'australiano Paul Hawkins nel 1965, entrambi sopravvissuti all'incidente con ferite relativamente lievi. Entrambi sono poi morti il 26 maggio: Ascari, stella della Ferrari, durante un test drive quattro giorni dopo l'incidente di Monaco, Hawkins durante una gara di auto sportive a Oulton Park quattro anni dopo l'incidente di Monaco.



Padre e figlio

Antonio e Alberto Ascari, padre e figlio: entrambi italiani, sono morti il 26, entrambi avevano 36 anni. Entrambi sono stati uccisi quattro giorni dopo un grave incidente, entrambi avevano ottenuto in precedenza 13 vittorie in GP. Entrambi hanno lasciato una moglie e due figli. Entrambi sono morti all'uscita di curve veloci a sinistra. Le curiosità non bastavano: Ascari temeva il numero 13 come il diavolo. L'italiano non salì mai su un'auto da corsa il giorno 13. L'auto di Ascari che si schiantò a Monaco era la numero 26, che corrisponde due volte al 13 sfortunato. Tuttavia, la storia secondo cui nelle tasche di Ascari furono trovate 13.000 lire dopo l'incidente mortale è fittizia.



Alberto Ascari aveva delle assurde superstizioni. L'amico di sempre Gigi Villoresi racconta: "Quando eravamo in viaggio e un gatto nero attraversava la strada, Alberto tornava indietro sul posto. Mai in vita sua avrebbe proseguito per quella strada. A me è successo diverse volte dalla sua parte. Cambiava idea solo se un secondo gatto nero arrivava da sinistra. Ma siamo onesti: quante possibilità ci sono che accada una cosa del genere? Quindi ci siamo limitati a fare delle deviazioni".



Ascari, mortalmente coraggioso al volante, era una zampa di coniglio come pedone: prima di attraversare una strada, guardava a sinistra, poi a destra, poi ancora a sinistra, poi ancora a destra. Non si può essere più prudenti di così. Ascari era un feticista dei numeri. Nei giorni in cui i numeri si riferivano all'anniversario della morte del padre, a volte non partecipava alle gare.



Jackie Stewart, il signor Regolarità

Lo scozzese Jackie Stewart è stato campione del mondo di Formula 1 per tre volte, nel 1969, 1971 e 1973, e ogni volta ha mantenuto il titolo esattamente per la stessa durata, 392 giorni.



Giustizia compensativa

Poco dopo la partenza del GP del Belgio 2012, il pilota della Lotus Romain Grosjean ha causato un incidente che ha messo fuori gioco Fernando Alonso, Sergio Pérez e Lewis Hamilton. Una settimana dopo, il ginevrino Grosjean ha dovuto rinunciare al Gran Premio d'Italia per punizione. E chi è salito sul podio? Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Fernando Alonso!



Lewis Hamilton e Jenson Button

Lewis Hamilton e Jenson Button non hanno in comune solo il fatto di essere inglesi. Entrambi hanno vinto il loro primo titolo mondiale a Interlagos (Brasile). Il quinto posto è stato sufficiente per entrambi. Entrambi i piloti viaggiavano con la potenza della Mercedes. Entrambe le auto da corsa portavano il numero di partenza 22.



Teo Fabi: l'anteriore non è l'anteriore

L'italiano Teo Fabi detiene uno strano record in Formula 1: è l'unico pilota ad aver conquistato più di una pole position nei Gran Premi, ma non ha mai guidato un giro! Al Nürburgring, nel 1985, ha piazzato la sua Toleman-Hart in pole position, ma ha bruciato la frizione alla partenza. All'Österreichring (l'attuale Red Bull Ring) e a Monza, ottiene di nuovo la pole position con la vettura a motore BMW, ora denominata Benetton. In Stiria, si trova subito alle spalle di Gerhard Berger. Teo ha lottato per tornare in testa, ma prima che potesse tagliare il traguardo, Berger era tornato in testa. A Monza, Fabi non è nemmeno riuscito a partire dalla pole position perché la sua auto ha ceduto durante il giro di riscaldamento.



Strano ma vero

Strano ma vero: l'australiano Alan Jones vinse in Argentina nel 1980, quando Alain Prost guidava il suo primo Gran Premio (e arrivò sesto). Alain Prost vinse ad Adelaide (Australia) nel 1986, l'ultima volta che Jones gareggiò in Formula 1. Prost vinse a Rio nel 1984, quando Ayrton Senna disputò il suo primo Gran Premio (per Toleman, Senna si ritirò), e Senna vinse in Australia nel 1993, quando Prost guidò il suo ultimo Gran Premio. Le cose belle si fanno in tre: Michael Schumacher ha trionfato in Australia nel 2000, nel primo Gran Premio di Jenson Button. E Button è stato il primo nel GP d'addio di Schumi in Brasile nel 2012.



Un regalo speciale

Solo due piloti di Formula 1 hanno vinto una gara del campionato mondiale nel giorno del loro compleanno: James Hunt (McLaren) a Zandvoort nel 1976, quando l'inglese compì 29 anni. E Jean Alesi (Ferrari) a Montreal nel 1995, nel giorno del suo 31° compleanno.



1, 2 e 3

Al Gran Premio d'Australia 2013 a Melbourne, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel si sono classificati tra i primi tre. Cosa c'è di strano? I loro titoli mondiali: Kimi è stato campione del mondo una volta, Alonso due volte e Vettel tre volte.



Il diamante mancante

I diamanti sono difficili da battere quando si tratta di glamour, e quindi una collaborazione tra gli specialisti dei diamanti di Steinmetz e il marchio di lusso Jaguar è stata una scelta ovvia nel 2004 - l'intera campagna faceva parte del ritmo pubblicitario per il film di successo "Ocean's Twelve", una commedia canaglia con George Clooney che vale la pena vedere ancora oggi. Anche il seguito è stato degno di Hollywood.



In ogni caso, Steinmetz ha pensato che fosse un'idea intelligente mettere un diamante presumibilmente vero sul muso della Jaguar R5. Il progetto è stato presentato alla presenza dei piloti e della top model Bridget Hall. L'austriaco Christian Klien ha posizionato l'auto nel guard-rail del tornante del Loews durante il primo giro del GP di Monaco. La pietra da un quarto di milione di sterline è svanita nel nulla nella confusione. Naturalmente, l'Automobile Club di Monaco ha proibito di pensare che uno dei commissari avesse trovato un bel regalo di Natale per la moglie.



Nel 2021, l'ex pilota della Jaguar Mark Webber risolse il caso: "La presunta pietra preziosa nel muso della Jaguar valeva solo pochi dollari".



Mistero a Singapore

Qualche anno fa, si sosteneva in tutta serietà che i cavi elettrici nella metropolitana di Singapore generassero un campo magnetico così potente da influenzare le auto da corsa. La presunta prova era che il cambio di alcune auto si spostava in folle come per magia e che la macchina di Felipe Massa era stata paralizzata dalla metropolitana nel 2015.



Solo una cosa è vera in tutta questa storia: nel primo weekend del GP di Singapore, nel 2008, alcune auto di Formula 1 hanno effettivamente reagito ai forti campi magnetici, come la Red Bull Racing di Mark Webber. Da allora, le scuderie proteggono alcune parti delle loro auto dalle interferenze elettromagnetiche con speciali schermature.



Tuttavia, l'ingegnere della Williams dell'epoca, Rob Smedley, mi ha raccontato del ritiro di Felipe Massa: "La metropolitana non ha assolutamente nulla a che fare con il ritiro di Felipe. Ha semplicemente avuto un problema al cambio". L'ex pilota di Formula 1 Martin Brundle ha l'ultima parola sulla storia della metropolitana: "È una pura fantasia".