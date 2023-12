Os Ficheiros Secretos da Fórmula 1: Coincidência ou destino?

Uma previsão sombria

Nanou van Melderen, então namorada do piloto de corridas François Cevert, estava convencida de que uma cartomante tinha previsto que o seu caminho se cruzaria com o de François. Em 1966, voltou a contactar a mulher para saber mais. A vidente disse-lhe (sem se aperceber que se tratava de Cevert) que o seu amigo teria muito sucesso na sua profissão, mas que esse sucesso os iria dividir.

François ficou cético e foi ele próprio falar com a mulher. Ela não sabia que ele era o namorado de Nanou, não sabia que ele era piloto de corridas. Repetiu que ele teria muito sucesso no seu trabalho, mas que não viveria até ao seu trigésimo aniversário. Cevert afastou com um sorriso a previsão sombria. Morreu num acidente durante os treinos para o Grande Prémio dos Estados Unidos de 1973, em Watkins Glen. Com 29 anos de idade.

Vemos o dobro duas vezes

30 pilotos começaram o fim de semana do GP de Inglaterra de 1959 em Aintree, perto de Liverpool. E quatro pilotos no pelotão chamavam-se Taylor: Henry Taylor (décimo primeiro com o seu Cooper), Mike Taylor (também Cooper, reformado), Dennis Taylor (Lotus, não se qualificou) e Trevor Taylor (Cooper, também não se qualificou). Estranhamente, nenhum deles era parente dos outros. E todos eles estavam a disputar o seu primeiro fim de semana de GP como parte de uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1!

Curiosamente, houve seis pilotos com o nome Taylor no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 nas décadas de 1950 e 1960 - Michael Taylor (falecido em 2017), Henry Taylor (falecido em 2013), John Taylor (morto num acidente em 1966), Dennis Taylor e Trevor Taylor, o mais bem sucedido dos quatro, que terminou em décimo lugar no Campeonato do Mundo de 1962 e morreu em 2010. Dennis Taylor morreu numa corrida de Fórmula Júnior no Mónaco em 1962. As estatísticas da F1 também incluem o americano Bill Taylor, que competiu na Indy 500 de 1952, que fazia parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 na altura, e morreu em 2004.

Despiste na bacia do porto do Mónaco

Felizmente, apenas dois pilotos se despenharam na bacia do porto no tradicional GP do Mónaco ao longo dos anos: O italiano Alberto Ascari em 1955 e o australiano Paul Hawkins em 1965, tendo ambos sobrevivido ao acidente com ferimentos relativamente ligeiros. Ambos morreram mais tarde, a 26 de maio - Ascari, estrela da Ferrari, durante os testes de condução quatro dias após o acidente do Mónaco, Hawkins durante uma corrida de carros desportivos em Oulton Park quatro anos após o acidente do Mónaco.



Pai e filho

Antonio e Alberto Ascari, pai e filho: ambos italianos morreram num dia 26, ambos tinham 36 anos. Ambos morreram quatro dias após um acidente grave, ambos tinham alcançado 13 vitórias em GP. Ambos deixaram mulher e dois filhos. Ambos morreram à saída de curvas rápidas à esquerda. As curiosidades não eram suficientes: Ascari temia o número 13 como o diabo. O italiano nunca entrou num carro de corrida no dia 13. O carro de Ascari que se despistou no Mónaco tinha o número 26, que corresponde duas vezes ao azarado 13. No entanto, a história de que 13.000 liras foram encontradas nos bolsos de Ascari após o acidente fatal é fictícia.



Alberto Ascari tinha algumas superstições absurdas. O seu amigo de longa data Gigi Villoresi disse: "Quando estávamos a viajar e um gato preto atravessava a estrada, Alberto voltava para trás no mesmo instante. Nunca na sua vida ele teria ido mais longe naquela estrada. Isso aconteceu-me várias vezes do lado dele. Só mudava de ideias se um segundo gato preto viesse da esquerda. Mas sejamos honestos: quais são as hipóteses de uma coisa dessas acontecer? Por isso, limitávamo-nos a fazer desvios".



Ascari, mortalmente corajoso ao volante, era um pé de coelho como peão: antes de atravessar uma estrada, olhava para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda outra vez, depois para a direita outra vez. Não se pode ser mais cauteloso do que isso. E Ascari era um fetichista dos números. Em dias com números relacionados com o aniversário da morte do seu pai, por vezes não participava em corridas.



Jackie Stewart, o Sr. Regularidade

O escocês Jackie Stewart foi Campeão do Mundo de Fórmula 1 por três vezes - em 1969, 1971 e 1973. De cada vez, manteve o título exatamente durante o mesmo período de tempo, 392 dias.



Justiça compensatória

Pouco depois do início do GP da Bélgica de 2012, o piloto da Lotus Romain Grosjean provocou um acidente que tirou Fernando Alonso, Sergio Pérez e Lewis Hamilton da corrida. Uma semana depois, Grosjean, de Genebra, teve de ficar de fora do Grande Prémio de Itália como castigo. E quem ficou no pódio? Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Fernando Alonso!



Lewis Hamilton e Jenson Button

Lewis Hamilton e Jenson Button têm mais em comum do que apenas o facto de serem britânicos. Ambos conquistaram o seu primeiro título de campeão do mundo em Interlagos (Brasil). O quinto lugar foi suficiente para ambos. Ambos os pilotos estavam a viajar com a potência da Mercedes. Ambos os carros de corrida tinham o número de partida 22.



Teo Fabi: A frente não é a frente

O italiano Teo Fabi detém um estranho recorde na Fórmula 1: é o único piloto a ter conquistado mais do que uma pole position em Grandes Prémios, mas nunca liderou uma volta! Em Nürburgring, em 1985, colocou o seu Toleman-Hart na pole, mas queimou a embraiagem no arranque. Em Österreichring (atualmente o Red Bull Ring) e em Monza, volta a colocar o seu carro BMW, agora chamado Benetton, na pole. Na Estíria, fica imediatamente atrás de Gerhard Berger. Teo lutou para voltar à liderança, mas antes de cruzar a linha de chegada, Berger tinha voltado a abastecer-se para a frente. Em Monza, Fabi nem sequer pôde começar a corrida a partir da pole porque o seu carro o deixou ficar mal durante a volta de aquecimento.



Estranhamente ligado

Estranho, mas é verdade: o australiano Alan Jones venceu na Argentina em 1980, quando Alain Prost disputou o seu primeiro Grande Prémio (e terminou em sexto). Alain Prost venceu em Adelaide (Austrália) em 1986, a última vez que Jones competiu na Fórmula 1. Prost venceu no Rio em 1984, quando Ayrton Senna disputou o seu primeiro Grande Prémio (para a Toleman, Senna retirou-se), e Senna venceu na Austrália em 1993, quando Prost disputou o seu último Grande Prémio. Tudo o que é bom vem em três: Michael Schumacher triunfou na Austrália em 2000, no primeiro Grande Prémio de Jenson Button. E Button foi o primeiro no GP de despedida de Schumi no Brasil em 2012.



Um presente especial

Apenas dois pilotos de Fórmula 1 venceram uma corrida do campeonato mundial no dia do seu aniversário: James Hunt (McLaren) em Zandvoort em 1976, quando o inglês completou 29 anos. E Jean Alesi (Ferrari) em Montreal, em 1995, no seu 31º aniversário.



1, 2 e 3

No Grande Prémio da Austrália de 2013, em Melbourne, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel terminaram nos três primeiros lugares. O que é que isso tem de estranho? Os seus títulos de campeão do mundo - Kimi foi campeão do mundo uma vez na altura, Alonso duas vezes e Vettel três vezes.



O diamante que faltava

Os diamantes são difíceis de bater quando se trata de glamour e, por isso, uma cooperação entre os especialistas em diamantes da Steinmetz e a marca de luxo Jaguar foi uma escolha óbvia em 2004 - toda a campanha fez parte do ritmo publicitário do filme de sucesso "Ocean's Twelve", uma comédia de malfeitores com George Clooney que ainda hoje vale a pena ver. O que se seguiu também foi digno de Hollywood.



Em todo o caso, Steinmetz achou que era uma ideia inteligente colocar um diamante supostamente verdadeiro no nariz do Jaguar R5. O projeto foi apresentado na presença dos pilotos de corrida e da supermodelo Bridget Hall. O austríaco Christian Klien colocou o carro nos rails de proteção na curva Loews, na primeira volta do GP do Mónaco. A pedra de um quarto de milhão de libras desapareceu no meio da confusão. Naturalmente, o Clube Automóvel do Mónaco proibiu qualquer sugestão de que um dos marshals tinha encontrado um belo presente de Natal para a sua mulher.



Em 2021, o antigo piloto da Jaguar, Mark Webber, resolveu o caso: "A alegada pedra preciosa no nariz do Jaguar valia apenas alguns dólares".



Mistério em Singapura

Há alguns anos, foi afirmado, com toda a seriedade, que os cabos eléctricos no metro de Singapura geravam um campo magnético tão poderoso que os carros de corrida eram afectados. A prova disso foi que a caixa de velocidades de alguns carros passou para ponto morto como que por magia e que o carro de Felipe Massa ficou paralisado por causa do metro em 2015.



Só uma coisa é verdade em toda esta história - no primeiro fim de semana do GP de Singapura, em 2008, alguns carros de Fórmula 1 reagiram efetivamente aos fortes campos magnéticos, como o carro de Mark Webber da Red Bull Racing. Desde então, as equipas de corrida têm vindo a proteger certas partes dos seus carros contra interferências electromagnéticas com blindagens especiais.



No entanto, o engenheiro da Williams na altura, Rob Smedley, falou-me da desistência de Felipe Massa: "O metro não teve absolutamente nada a ver com a desistência do Felipe. Ele simplesmente teve um problema na caixa de velocidades". O antigo piloto de Fórmula 1 Martin Brundle tem a palavra final sobre a história do metro: "É uma pura fantasia."