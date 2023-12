Mika Häkkinen: Lo que diferencia a Max Verstappen

Nunca ha habido tal dominio en la categoría reina: Hemos visto 22 rondas del campeonato del mundo, y el equipo Red Bull Racing ha podido celebrarlo 21 veces. Max Verstappen defendió con éxito su título con 19 victorias esta temporada y se proclamó campeón del mundo por tercera vez consecutiva. Esto ha dado que pensar a otro campeón del mundo de F1.

Mika Häkkinen, que compitió en 161 carreras desde Phoenix 1991 hasta Suzuka 2001, ganó 20 veces y fue campeón de Fórmula 1 en 1998 y 1999 con McLaren-Mercedes, explica como embajador de Unibet qué hace tan especial a Max Verstappen.

Para el campeón finlandés, el éxito en la Fórmula 1 se basa en la regularidad. "Sé por experiencia propia lo importante que es la regularidad, y lo hemos visto una y otra vez en la categoría reina. Digamos que un piloto pasa tres o cuatro años con el mismo equipo. Digamos también que ese piloto sigue mostrando una velocidad fantástica y es capaz de comunicarse con sus ingenieros al más alto nivel. Si además tenemos un reglamento estable, los técnicos pueden adaptar perfectamente el coche a las necesidades del piloto. El resultado final es lo que estamos experimentando actualmente con Max Verstappen y Red Bull Racing."

"Todo encaja a la perfección: Un equipo de primera con gente de primera, más declaraciones precisas de un piloto excepcional, que conduce a un coche hecho a medida para Max. No veo ningún punto débil: motor, frenos, transmisión de potencia, adaptabilidad a diferentes circuitos, eficiencia aerodinámica, la capacidad de llevar el coche a la ventana de trabajo perfecta para los neumáticos y permanecer allí - RBR y Verstappen han alcanzado un nivel que incluso su compañero de equipo Sergio Pérez ya no puede igualar."

"Pero todos los elementos tienen que estar bien. Conozco pilotos que llegan a un test el primer día con un estado de ánimo moderado, el segundo día van a toda velocidad, pero el tercero por desgracia ya están cansados y el cuarto preferirían conducir de vuelta a casa. Los ingenieros no aprenden lo que el conductor necesita de su coche, aprenden muy poco sobre su coche, y eso lleva a un desarrollo incoherente y a un retraso en la resolución de problemas."



"No veo nada de eso con Verstappen y Red Bull Racing. Todo el mundo sabe lo agotador que ha sido el programa 2023, pero a Max apenas parece importarle toda esta presión. Hay que tener un nivel de concentración extremadamente alto para lograr estos resultados a tal nivel, una y otra vez. Y no basta con tener un equipo por encima de la media y buena gente: necesitas ese pequeño extra por parte del piloto."



"Hay otro punto importante. Aparte de la preparación de pretemporada, en la Fórmula 1 ya casi no se hacen pruebas. Los pilotos solían probar todo el tiempo, pero ahora son entre cuatro y seis días por piloto, dependiendo del programa. Esto hace que el trabajo en el simulador de carrera sea aún más importante, y depende de lo en serio que se lo tome un piloto".



Un momento clave en la temporada de Max Verstappen desde la perspectiva de Mika Häkkinen: "Pienso en el fin de semana del GP de Miami. Max no se clasificó tan bien como de costumbre, fue noveno. Y luego en la carrera se lo llevó todo por delante, incluido a Pérez, que había salido desde la mejor posición de la parrilla. Acabó con la confianza en sí mismo de Sergio".