Mika Häkkinen : Ce qui distingue Max Verstappen

Une telle domination n'a encore jamais eu lieu dans la catégorie reine : Nous avons assisté à 22 manches du championnat du monde, et l'équipe Red Bull Racing a pu fêter 21 d'entre elles. Max Verstappen a défendu avec succès son titre avec 19 victoires cette saison et est devenu champion du monde pour la troisième fois consécutive. Cela a fait réfléchir un autre champion du monde de F1.

Mika Häkkinen, au départ de 161 courses de Phoenix 1991 à Suzuka 2001, vainqueur à 20 reprises, champion de Formule 1 en 1998 et 1999 avec McLaren-Mercedes, explique en tant qu'ambassadeur Unibet ce qui caractérise Max Verstappen.

Pour le champion finlandais, le succès en Formule 1 se fonde sur la constance. "Je sais par expérience à quel point la constance est importante, et nous l'avons toujours constaté dans la catégorie reine. Disons qu'un pilote passe trois ou quatre ans dans la même équipe. Disons aussi que ce pilote fait preuve d'une vitesse fantastique et constante et qu'il est capable de communiquer avec ses ingénieurs au plus haut niveau. Si, en plus, nous avons un règlement stable, les techniciens peuvent parfaitement adapter la voiture aux besoins du pilote. On obtient alors au final ce que nous vivons actuellement avec Max Verstappen et Red Bull Racing".

"Tout s'accorde parfaitement : Une équipe au top avec des gens au top, avec en plus les déclarations précises d'un pilote exceptionnel, cela conduit à une voiture taillée sur mesure pour Max. Je n'y vois aucune faiblesse : moteur, freins, transmission de puissance, adaptabilité à différents circuits, efficacité aérodynamique, sans oublier la capacité à amener la voiture dans la fenêtre de travail parfaite des pneus et à y rester - RBR et Verstappen ont trouvé un niveau que même son compagnon d'écurie Sergio Pérez ne peut plus suivre".

"Mais il faut que tous les éléments soient réunis. Je connais des pilotes qui arrivent le premier jour d'une humeur moyenne à un test, le deuxième ils sont à la vitesse, mais le troisième malheureusement déjà fatigués, le quatrième ils voudraient rentrer chez eux. C'est ainsi que les ingénieurs n'apprennent pas ce dont le pilote a besoin de sa voiture, ils n'en apprennent pas assez sur leur voiture, et cela débouche sur un développement inconstant et une résolution des problèmes trop tardive".



"Chez Verstappen et Red Bull Racing, je ne vois rien de tout cela. Tout le monde sait à quel point le programme 2023 a été éprouvant, mais Max ne semble pas être affecté par toute cette pression. Tu dois avoir une très grande capacité de concentration pour atteindre de tels résultats à un tel niveau, encore et encore. Et il ne suffit pas d'avoir une équipe et des gens au-dessus de la moyenne - il faut ce petit plus particulier du pilote".



"Il y a encore un autre point important. En Formule 1, à part la préparation de la saison, nous n'avons presque plus d'essais. Avant, les pilotes faisaient des essais en permanence, aujourd'hui, c'est peut-être encore quatre à six jours par pilote, selon le programme. Le travail dans le simulateur de course est d'autant plus important, et là, tout dépend du sérieux avec lequel un pilote le prend".



Un moment clé de la saison de Max Verstappen du point de vue de Mika Häkkinen : "Je repense au week-end du GP de Miami. Max ne s'est pas qualifié aussi bien que d'habitude, il était neuvième. Et puis, en course, il a tout écrasé, y compris Pérez, qui était parti de la meilleure place sur la grille. C'est là qu'il a effacé la confiance de Sergio".