Mika Häkkinen: Cosa distingue Max Verstappen

Il due volte campione di Formula 1 Mika Häkkinen (55) parla dei motivi per cui Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno dominato la stagione dei GP - 19 vittorie in 22 gare per l'olandese.

Non c'è mai stato un tale dominio nella classe regina: Abbiamo assistito a 22 gare del campionato mondiale e il team Red Bull Racing ha potuto festeggiare 21 volte. Max Verstappen ha difeso con successo il suo titolo con 19 vittorie in questa stagione ed è diventato campione del mondo per la terza volta consecutiva. Questo ha fatto riflettere un altro campione del mondo di F1.

Mika Häkkinen, che ha partecipato a 161 gare da Phoenix 1991 a Suzuka 2001, ha vinto 20 volte ed è stato campione di Formula 1 nel 1998 e 1999 con la McLaren-Mercedes, spiega in qualità di ambasciatore di Unibet cosa rende Max Verstappen così speciale.

Per il campione finlandese, il successo in Formula 1 si basa sulla costanza. "So per esperienza personale quanto sia importante la costanza, e lo abbiamo visto più volte nella classe regina. Diciamo che un pilota passa tre o quattro anni con la stessa squadra. Supponiamo anche che questo pilota continui a mostrare una velocità fantastica e sia in grado di comunicare con i suoi ingegneri al massimo livello. Se abbiamo anche regolamenti stabili, i tecnici possono adattare perfettamente la vettura alle esigenze del pilota. Il risultato finale è quello che stiamo sperimentando con Max Verstappen e la Red Bull Racing".

"Tutto si incastra alla perfezione: Un team di alto livello con persone di alto livello, oltre a dichiarazioni precise da parte di un pilota eccezionale, che portano a una vettura fatta su misura per Max. Non vedo punti deboli: motore, freni, trasmissione di potenza, adattabilità a diversi circuiti, efficienza aerodinamica, capacità di portare la vettura nella finestra di lavoro perfetta per gli pneumatici e di rimanerci - la RBR e Verstappen hanno raggiunto un livello che nemmeno il suo compagno di squadra Sergio Pérez può più eguagliare".

"Ma tutti gli elementi devono essere giusti. Conosco piloti che arrivano a un test il primo giorno con uno stato d'animo moderato, il secondo giorno sono in velocità, ma il terzo purtroppo sono già stanchi e il quarto preferirebbero tornare a casa. Gli ingegneri non imparano ciò di cui il pilota ha bisogno dalla propria auto, imparano troppo poco della propria auto, e questo porta a uno sviluppo incoerente e a una soluzione ritardata dei problemi".



"Non vedo nulla di tutto ciò con Verstappen e la Red Bull Racing. Tutti sanno quanto sia stato estenuante il programma 2023, ma Max non sembra affatto preoccuparsi di tutta questa pressione. Bisogna avere un livello di concentrazione estremamente alto per ottenere questi risultati a un tale livello, più e più volte. E non basta avere una squadra superiore alla media e persone valide: ci vuole quel qualcosa in più da parte del pilota".



"C'è un altro punto importante. A parte la preparazione pre-stagionale, in Formula 1 non si fanno quasi più test. Una volta i piloti facevano sempre i test, ma ora si tratta di quattro o sei giorni per pilota, a seconda del programma. Questo rende il lavoro al simulatore di gara ancora più importante e dipende dalla serietà con cui un pilota lo prende".



Un momento chiave della stagione di Max Verstappen dal punto di vista di Mika Häkkinen: "Ripenso al weekend del GP di Miami. Max non si è qualificato bene come al solito, era nono. E poi in gara ha buttato tutto a terra, compreso Pérez, che era partito dalla migliore posizione in griglia. Ha spazzato via la fiducia di Sergio in se stesso".