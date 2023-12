Mika Häkkinen: O que distingue Max Verstappen

Nunca houve um domínio tão grande na categoria rainha: Assistimos a 22 rondas do campeonato do mundo e a equipa Red Bull Racing pôde festejar 21 vezes. Max Verstappen defendeu com sucesso o seu título com 19 vitórias esta época e tornou-se campeão do mundo pela terceira vez consecutiva. Este facto deu que pensar a outro campeão mundial de F1.

Mika Häkkinen, que competiu em 161 corridas, de Phoenix 1991 a Suzuka 2001, venceu 20 vezes e foi campeão de Fórmula 1 em 1998 e 1999 com a McLaren-Mercedes, explica, como embaixador da Unibet, o que torna Max Verstappen tão especial.

Para o campeão finlandês, o sucesso na Fórmula 1 baseia-se na consistência. "Sei, por experiência própria, como a consistência é importante, e vimo-lo repetidamente na categoria rainha. Digamos que um piloto passa três ou quatro anos com a mesma equipa. Digamos também que esse piloto continua a mostrar uma velocidade fantástica e é capaz de comunicar com os seus engenheiros ao mais alto nível. Se também tivermos regulamentos estáveis, os técnicos podem adaptar perfeitamente o carro às necessidades do piloto. O resultado final é o que estamos a viver atualmente com Max Verstappen e a Red Bull Racing".

"Tudo se encaixa na perfeição: Uma equipa de topo com pessoas de topo, mais declarações precisas de um piloto excecional, o que leva a um carro feito à medida do Max. Não vejo quaisquer pontos fracos: motor, travões, transmissão de potência, adaptabilidade a diferentes pistas, eficiência aerodinâmica, a capacidade de colocar o carro na janela de trabalho perfeita para os pneus e de lá permanecer - a RBR e Verstappen atingiram um nível que nem o seu companheiro de equipa Sergio Pérez consegue igualar."

"Mas todos os elementos têm de estar certos. Conheço pilotos que chegam a um teste no primeiro dia com uma disposição moderada, no segundo dia estão a acelerar, mas no terceiro já estão, infelizmente, cansados e no quarto preferem ir para casa. Os engenheiros não aprendem o que o condutor precisa do seu carro, aprendem muito pouco sobre o seu carro, o que leva a um desenvolvimento inconsistente e a um atraso na resolução de problemas."



"Não vejo nada disso com Verstappen e a Red Bull Racing. Toda a gente sabe o quão exaustivo tem sido o programa de 2023, mas o Max parece não se importar com toda esta pressão. É preciso ter um nível de concentração extremamente elevado para conseguir estes resultados a este nível, uma e outra vez. E não é suficiente ter uma equipa acima da média e boas pessoas - é preciso um pouco mais do piloto."



"Há outro ponto importante. Para além da preparação da pré-época, já quase não há testes na Fórmula 1. Os pilotos costumavam testar a toda a hora, mas agora são talvez quatro a seis dias por piloto, dependendo do programa. Isso torna o trabalho no simulador de corrida ainda mais importante, e depende da seriedade com que o piloto o leva."



Um momento chave na época de Max Verstappen na perspetiva de Mika Häkkinen: "Penso no fim de semana do GP de Miami. O Max não se qualificou tão bem como de costume, ficou em nono. E depois, na corrida, bateu em tudo, incluindo Pérez, que tinha partido da melhor posição da grelha. Ele acabou com a auto-confiança do Sergio".