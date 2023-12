Vettel, Clark, Schumacher : les meilleurs rattrapages

Applaudissons le pilote Red Bull Racing Sergio Pérez : au printemps 2023, le Mexicain s'est présenté au Grand Prix d'Australie en 20e position et a finalement terminé cinquième - 15 rangs gagnés. Il avait raté les qualifications, il a brillé en course.

Les performances de Lance Stroll à Las Vegas (14 places gagnées, cinquième) et de Max Verstappen en Arabie Saoudite (13 places gagnées, deuxième) sont tout aussi fortes.

Ce n'est pas un record personnel pour Verstappen, car à Sotchi en 2021, le Néerlandais avait même terminé deuxième en partant de la 20e place sur la grille.

Chapeau bas pour ces performances, mais tout allait encore bien mieux auparavant, lorsque les grilles de départ étaient plus grandes et le taux d'abandon plus élevé. Les fans de GP s'étonnent toujours des remontées époustouflantes des meilleurs pilotes du monde.

Pour les chiffres suivants, nous laissons brièvement de côté l'Indy 500. Le spectacle aux États-Unis a certes compté pour le championnat du monde de Formule 1 dans les années 1950, mais il n'a jamais été un véritable Grand Prix des États-Unis et les pilotes de GP ne se sont que rarement aventurés dans la marmite de nouilles de l'Indiana.



C'est pourquoi, lors de la course britannique du championnat du monde de Silverstone en 1954, l'Argentin Roberto Mieres est parti de la 32e place sur la grille de départ avec sa Maserati et a terminé sixième - 26 places de gagnées !



Dans la même course, son compatriote Onofre Marimón (également au volant d'une Maserati) est monté sur le podium depuis la 28e place sur la grille de départ : 3ème place, 25 rangs gagnés !



Quelques autres performances remarquables, sans prétendre à l'exhaustivité :



23 places gagnées

Nelson Piquet (BR) au Mexique en 1987 : de 25 à 2



22 places gagnées

Ronnie Peterson (S) aux Etats-Unis en 1972 : de 26 à 4

Nigel Mansell (GB) en France 1989 : De 24 à 2

Christian Danner (All) aux USA en 1989 : de 26 à 4

Michael Schumacher (All) en Italie 1992 : de 25 à 3



21 places gagnées

Emerson Fittipaldi (BR) aux USA 1980 : De 24 à 4

Carlos Reutemann (RA) en Italie 1980 : De 24 à 3

John Watson (GB) aux USA en 1983 : de 22 à 1

Niki Lauda (A) aux USA en 1983 : de 23 à 2



20 places gagnées

Keke Rosberg (FIN) en Europe 1985 : de 23 à 3

Jenson Button (GB) au Canada 2011 : de 21 à 1

Sebastian Vettel (All) à Abu Dhabi 2012 : De 23 à 3



Lors du Grand Prix des Etats-Unis à Long Beach en 1983, le pilote McLaren John Watson a réussi l'exploit de gagner en partant de la 22e place sur la grille de départ ! Personne n'aurait parié un centime sur McLaren après les qualifications. Le compagnon d'écurie de Watson, Niki Lauda, a terminé deuxième en partant de la 23e place ...



D'autres vainqueurs de loin :



Rubens Barrichello a gagné à Hockenheim en 2000 en partant de la 18e place, John Watson (encore lui !) a gagné à Détroit en 1982 en partant de la 17e place, tout comme Kimi Räikkönen à Suzuka en 2005.



Jackie Stewart a gagné depuis la 16e place sur la grille à Kyalami en 1973 et Michael Schumacher à Spa-Francorchamps en 1995.



La course de rattrapage la plus impressionnante de toutes n'a pas eu de fin heureuse : en 1967, Clark est parti de la pole position à Monza et a mené facilement, avant de devoir rentrer au stand à cause d'un pneu crevé. Le changement lui a coûté un tour. L'Écossais est reparti en piste en 16e position. Clark a gravé un record de tour après l'autre sur l'asphalte, a gagné ce tour ( !) et a entamé le dernier tour en tant que leader. Puis il est tombé en panne d'essence juste avant que le drapeau à damier ne tombe, et avec un moteur qui balbutie, il a terminé troisième derrière John Surtess et Jack Brabham.



Les tifosi ont acclamé Jim Clark comme s'il avait gagné le GP de Monza au volant d'une Ferrari.