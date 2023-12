Vettel, Clark, Schumacher: le migliori scoperte

Applausi per il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez: il messicano ha iniziato il Gran Premio d'Australia nella primavera del 2023 al 20° posto e si è ritrovato quinto - 15 posizioni guadagnate. Ha fatto cilecca in qualifica, ma ha brillato in gara.

Le prestazioni di Lance Stroll a Las Vegas (14 posizioni guadagnate, quinto) e di Max Verstappen in Arabia Saudita (13 posizioni guadagnate, secondo) sono state altrettanto forti.

Non si tratta di un record personale per Verstappen, visto che l'olandese è arrivato secondo partendo dalla 20esima posizione in griglia a Sochi 2021.

Tanto di cappello a queste prestazioni, ma una volta le cose andavano molto meglio quando i campi di partenza erano più ampi e il tasso di ritiro era più alto. Gli appassionati di GP sono costantemente stupiti dalle prestazioni mozzafiato dei migliori piloti del mondo.

Nei prossimi dati lasceremo per un attimo da parte la Indy 500. Sebbene negli anni Cinquanta lo spettacolo negli Stati Uniti facesse parte del Campionato del Mondo di Formula 1, non è mai stato un vero e proprio Gran Premio degli Stati Uniti, e i piloti del GP raramente si sono spinti fino al piatto di pasta dell'Indiana.



Quindi: nella gara britannica del WRC a Silverstone nel 1954, l'argentino Roberto Mieres partì dalla 32a posizione in griglia con la sua Maserati e finì sesto - 26 posizioni guadagnate!



Nella stessa gara, il suo connazionale Onofre Marimón (anch'egli su Maserati) salì sul podio partendo dal 28° posto in griglia: 3° posto, 25 posizioni guadagnate!



Altre prestazioni degne di nota, senza alcuna pretesa di completezza:



23 posizioni guadagnate

Nelson Piquet (BR) in Messico 1987: dal 25° al 2° posto



22 posti conquistati

Ronnie Peterson (S) negli USA 1972: dal 26° al 4° posto

Nigel Mansell (GB) in Francia 1989: da 24 a 2

Christian Danner (D) negli USA 1989: da 26 a 4

Michael Schumacher (D) in Italia 1992: Da 25 a 3



21 posti guadagnati

Emerson Fittipaldi (BR) negli USA 1980: da 24 a 4

Carlos Reutemann (RA) in Italia 1980: da 24 a 3

John Watson (GB) in USA 1983: Da 22 a 1

Niki Lauda (A) in USA 1983: Da 23 a 2



20 posti guadagnati

Keke Rosberg (FIN) in Europa 1985: Da 23 a 3

Jenson Button (GB) in Canada 2011: Da 21 a 1

Sebastian Vettel (D) ad Abu Dhabi 2012: da 23 a 3



Al Gran Premio degli Stati Uniti del 1983 a Long Beach, il pilota della McLaren John Watson riuscì nell'impresa di vincere partendo dal 22° posto in griglia! Nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sulla McLaren dopo le qualifiche. Il compagno di squadra di Watson, Niki Lauda, arrivò secondo partendo dal 23° posto...



Altri vincitori da molto lontano:



Rubens Barrichello ha vinto a Hockenheim 2000 partendo dal 18° posto in griglia, John Watson (ancora lui!) a Detroit 1982 partendo dal 17°, così come Kimi Räikkönen a Suzuka 2005.



Jackie Stewart ha vinto da 16° in griglia a Kyalami nel 1973 e Michael Schumacher a Spa-Francorchamps nel 1995.



Forse la più impressionante gara di recupero di tutte non ha avuto un lieto fine: nel 1967, Clark partì dalla pole position a Monza e guidò facilmente, ma poi dovette fermarsi ai box a causa di uno pneumatico sgonfio. Il cambio del pneumatico gli costò un giro. Lo scozzese tornò in pista al 16° posto. Clark ha bruciato un record sul giro dopo l'altro, ha recuperato un giro (!) e si è presentato all'ultimo giro come leader. Finisce la benzina poco prima della bandiera a scacchi e, con il motore in panne, finisce terzo dietro a John Surtess e Jack Brabham.



I Tifosi festeggiarono Jim Clark come se avesse vinto il GP di Monza con una Ferrari.