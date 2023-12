Vettel, Clark, Schumacher: as melhores actualizações

Aplausos para o piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez: o mexicano começou o Grande Prémio da Austrália na primavera de 2023 em 20º lugar e acabou em quinto - 15 lugares conquistados. Não teve sorte na qualificação, mas brilhou na corrida.

Os desempenhos de Lance Stroll em Las Vegas (14 lugares ganhos, quinto) e Max Verstappen na Arábia Saudita (13 lugares ganhos, segundo) foram igualmente fortes.

Este não é um recorde pessoal para Verstappen, já que o holandês chegou a terminar em segundo a partir do 20º lugar da grelha em Sochi 2021.

É de louvar estes desempenhos, mas as coisas costumavam correr muito melhor quando os campos de partida eram maiores e a taxa de desistências era mais elevada. Os adeptos do GP ficam constantemente surpreendidos com os desempenhos de recuperação de cortar a respiração dos melhores pilotos do mundo.

Vamos deixar a Indy 500 de lado por um momento nos números seguintes. Embora o espetáculo nos EUA fizesse parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 na década de 1950, nunca foi um verdadeiro Grande Prémio dos EUA e os pilotos de GP raramente se deslocavam para o pote de massa de Indiana.



Assim, na corrida britânica do WRC em Silverstone, em 1954, o argentino Roberto Mieres partiu da 32ª posição da grelha com o seu Maserati e terminou em sexto lugar - 26 lugares conquistados!



Na mesma corrida, o seu compatriota Onofre Marimón (também num Maserati) terminou no pódio a partir do 28º lugar da grelha: 3º lugar, 25 lugares conquistados!



Mais alguns desempenhos notáveis, sem qualquer pretensão de ser exaustivo:



23 lugares conquistados

Nelson Piquet (BR) no México 1987: do 25º ao 2º lugar



22 lugares conquistados

Ronnie Peterson (S) nos EUA 1972: De 26º para 4º lugar

Nigel Mansell (GB) em França 1989: De 24 para 2

Christian Danner (D) nos EUA 1989: De 26 para 4

Michael Schumacher (D) em Itália 1992: De 25 para 3



21 lugares ganhos

Emerson Fittipaldi (BR) nos EUA 1980: De 24 para 4

Carlos Reutemann (RA) em Itália 1980: De 24 para 3

John Watson (GB) nos EUA 1983: De 22 para 1

Niki Lauda (A) nos EUA 1983: De 23 para 2



20 lugares ganhos

Keke Rosberg (FIN) na Europa 1985: De 23 para 3

Jenson Button (GB) no Canadá 2011: De 21 para 1

Sebastian Vettel (D) em Abu Dhabi 2012: De 23 para 3



No Grande Prémio dos Estados Unidos de 1983, em Long Beach, o piloto da McLaren John Watson conseguiu a proeza de vencer a partir da 22ª posição da grelha! Ninguém teria apostado um único cêntimo na McLaren depois da qualificação. O companheiro de equipa de Watson, Niki Lauda, terminou em segundo lugar a partir do 23º lugar ...



Outros vencedores vieram de muito longe:



Rubens Barrichello venceu em Hockenheim 2000 a partir da 18ª posição da grelha, John Watson (ele outra vez!) em Detroit 1982 a partir da 17ª posição, tal como Kimi Räikkönen em Suzuka 2005.



Jackie Stewart venceu da 16ª posição da grelha em Kyalami em 1973 e Michael Schumacher em Spa-Francorchamps em 1995.



Talvez a corrida de recuperação mais impressionante de todas não tenha tido um final feliz: em 1967, Clark partiu da pole position em Monza e liderou facilmente, mas depois teve de ir às boxes devido a um furo no pneu. A troca do pneu custou-lhe uma volta. O escocês regressou à pista em 16º lugar. Clark queimou um recorde de volta atrás do outro no asfalto, recuperou uma volta (!) e entrou na última volta como líder. Ficou sem gasolina pouco antes da bandeira axadrezada e, com o motor a falhar, terminou em terceiro, atrás de John Surtess e Jack Brabham.



Os Tifosi celebraram Jim Clark como se ele tivesse ganho o GP de Monza num Ferrari.