10 coches feos: sólo el diseñador los amaba

Numerosos técnicos de Fórmula 1 dicen: "Un coche de carreras bonito también es rápido". Entonces, nuestros coches de horror estético deben de haber logrado resultados miserables. Pero no siempre fue así.

Como todos sabemos, la belleza está en los ojos del que mira. Pero en la Fórmula 1, hay coches de carreras que, en términos de elegancia, probablemente sólo podrían provocar sentimientos de felicidad en sus diseñadores. Sin pretender ser exhaustivos, repasamos diez coches feos de Gran Premio: algunos son puros desastres en términos de estética y resultados, mientras que otros se han convertido en favoritos de culto.

1971: March 711

Si el Lotus 72 era la belleza de principios de los 70, el March 711 era la bestia. El coche de carreras salido de la pluma de Frank Costin asombró a los expertos con un alerón delantero del que pronto se burlaron como si fuera una mesa de té. Sin embargo, antiestético no significa fracasado: ¡March terminó segundo en el campeonato del mundo por detrás de Jackie Stewart gracias al genial Ronnie Peterson!

1971: Brabham BT34

Brabham, un nombre resonante en el deporte de GP, fundado por Sir Jack Brabham. El diseñador Ron Tauranac quiso crear algo completamente nuevo para la temporada de GP de 1971 y empezó con mal pie: el modelo BT34, con el que lucharon el campeón del mundo Graham Hill y otros, pronto perdió su apodo de "pinza de langosta", y algunos también pensaron que el coche parecía una morsa. Los radiadores laterales y un alerón situado demasiado alto en medio no eran necesariamente un modelo de eficacia aerodinámica, por no hablar de estética. La pintura verde y amarilla tampoco ayudaba.

1972: Eifelland-March 721

El fabricante de caravanas Günther Hennerici estaba convencido de que se podía sacar más partido de un March 721. Contrató al diseñador estrella Luigi Colani para dar un nuevo aspecto al coche de carreras inglés. El resultado era atrevido, futurista y no poco elegante, pero, por desgracia, totalmente inadecuado para la Fórmula 1. El motor Cosworth no podía respirar bajo la lluvia. El motor Cosworth no podía respirar bajo la ajustada carrocería, y el chasis y los paneles combinaban demasiado bien, como el agua y el aceite.

1972: Ferrari 312 B3

El primer Ferrari 312 B3 fue conocido como el "spazzaneve" (quitanieves), debido a su extraño morro en forma de pala. El coche sirvió como vehículo de pruebas para el técnico Mauro Forghieri y nunca llegó a utilizarse en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Sentó las bases del Ferrari con el que Niki Lauda y Clay Regazzoni volvieron a la senda de la victoria en 1974. El quitanieves se encuentra ahora en el Museo Ferrari y puede admirarse de vez en cuando en eventos con coches de carreras históricos, como en nuestra foto de Goodwood.



1976: Ligier JS5

El lema "más rápido, más alto, más lejos" se malinterpretó un poco aquí: La toma de aire del Ligier de 1976 parecía dispuesta en el segundo piso, y los británicos dieron inmediatamente al corredor francés el apodo de "tetera". El airbox parecía enorme por encima de la baja carrocería del coche de Jacques Laffite. En el transcurso de la temporada, se modificó el reglamento y la elevada toma de aire desapareció en el gabinete de curiosidades.



1979: Flechas A2

Con el modelo A2, Tony Southgate y Dave Wass quisieron construir un coche con alas que prescindiera de ellas. El motor y la caja de cambios se instalaron en el chasis en un ángulo de cuatro grados para generar aún más carga aerodinámica a través del suelo del coche. El concepto nunca funcionó, el coche era aerodinámicamente demasiado inestable. Aunque el coche acumulaba una carga aerodinámica considerable, Jochen Mass y Riccardo Patrese lo calificaron de atroz. Arrows dejó de lado el coche durante la temporada, sacó el viejo A1B del garaje y puso en pista el A3 antes de lo previsto.



1979: Alférez N179

Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso el jefe de ingeniería de Ensign, John Baldwin, y el diseñador jefe, Shahab Ahmed, habían olvidado que un coche de carreras también necesita radiadores? La disposición en el morro del coche parecía una solución improvisada, y pilotos como Derek Daly se cocinaron al dente en la cabina. En el transcurso de la temporada, se puso en pista un coche modificado con una disposición clásica de radiadores.



1996: Ferrari F310

Michael Schumacher condujo el Ferrari F310 a su primera victoria de rojo en Barcelona en 1996. El bólido con las extrañas tomas de aire laterales no era, desde luego, el coche más elegante que jamás había salido de los salones sagrados de Maranello. Pero Ferrari terminó segundo en el campeonato de constructores.



2004: Williams FW26

Triste noticia el 1 de noviembre de 2021: el aerodinamista italiano Antonio Terzi fallecía en un accidente de coche. Terzi se hizo más conocido por su trabajo en el Williams FW26: tigre dientes de sable, morsa, tiburón martillo... la inusual forma del morro dio lugar a numerosos apodos para el coche de carreras de 2004 de la tradicional escudería inglesa. Al final, este atrevido trabajo le costó a Terzi su puesto en la tradicional escudería británica, ya que las ventajas teóricas del morro en cuanto a conseguir mucho aire bajo el coche nunca se confirmaron en la práctica. Antes del GP de Hungría, el coche de Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher llevaba un morro convencional, y la señora Terzi tuvo que despejar su mesa de dibujo.



2014: Caterham CT05

Una laguna en la normativa relativa al morro del coche permitió a los ingenieros idear unas excrecencias de formas extrañas: a la mayoría de los aficionados les daban arcadas. Se habló de coatíes, delfines y formas de ayudas eléctricas que se utilizan principalmente en el dormitorio. Un triste ejemplo de este dechado de fealdad fue el modelo Caterham CT05 de Mark Smith y Lewis Butler, que parecía un poco como si alguien hubiera construido un piloto de GP con ladrillos de Lego mientras estaba drogado. Con este coche no se consiguió ni un solo punto en el campeonato.