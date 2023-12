10 voitures moches : seul le designer les aimait

C'est bien connu, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais en Formule 1, il y a des voitures de course qui, en termes d'élégance, ne pouvaient sans doute susciter que des sentiments de bonheur chez leurs concepteurs. Nous passons en revue, sans prétendre à l'exhaustivité, dix voitures de Grand Prix moches - certaines sont de pures catastrophes en termes d'esthétique et de résultats, d'autres sont devenues cultes.

1971 : March 711

Si la Lotus 72 était la belle au début des années 1970, la March 711 était la bête. La voiture de course conçue par Frank Costin a étonné les spécialistes avec un aileron avant qui a rapidement été raillé comme une table à thé. Inesthétique ne veut pas dire sans succès : March a terminé deuxième du championnat du monde derrière Jackie Stewart grâce au génie de Ronnie Peterson !

1971 : Brabham BT34

Brabham, un nom qui résonne dans le monde des GP, fondé par Sir Jack Brabham. Le designer Ron Tauranac voulait faire quelque chose de complètement nouveau pour la saison de GP 1971 et il s'est trompé : le modèle BT34, avec lequel le champion du monde Graham Hill s'est battu entre autres, a vite perdu son surnom de griffe de homard, certains trouvaient aussi que la voiture ressemblait à un morse. Les radiateurs sur le côté et une aile beaucoup trop haute entre les deux n'étaient pas vraiment un modèle d'efficacité aérodynamique, sans parler de l'esthétique. La peinture verte et jaune n'aidait pas.

1972 : Eifelland-March 721

Le fabricant de caravanes Günther Hennerici était convaincu qu'il était possible de tirer davantage d'une March 721. Il a engagé le designer vedette Luigi Colani pour confectionner une nouvelle robe à la voiture de course anglaise. Le résultat était audacieux, futuriste et pas inélégant - mais malheureusement totalement inadapté à la Formule 1. En effet, le moteur Cosworth ne pouvait pas respirer sous la carrosserie taillée à la serpe, le châssis et le carénage allaient trop bien ensemble comme l'huile et l'eau.

1972 : Ferrari 312 B3

La première Ferrari 312 B3 était connue sous le nom de "spazzaneve" (chasse-neige) - en raison de son étrange nez de véhicule en forme de pelle. La voiture a servi de véhicule d'essai pour le technicien Mauro Forghieri et n'a jamais été utilisée dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Elle a servi de base à la Ferrari avec laquelle Niki Lauda et Clay Regazzoni sont revenus sur le chemin de la victoire à partir de 1974. Le chasse-neige se trouve aujourd'hui au musée Ferrari et on peut l'admirer de temps en temps lors de manifestations avec des voitures de course historiques, comme sur notre photo à Goodwood.



1976 : Ligier JS5

La devise "plus vite, plus haut, plus loin" a été quelque peu mal comprise ici : L'arrivée d'air sur la Ligier de 1976 a été placée au deuxième étage, les Britanniques ont tout de suite donné le petit nom de bouilloire à la voiture de course française. Au-dessus du corps bas de la voiture de Jacques Laffite, la boîte à air semblait énorme. Au cours de la saison, le règlement a été modifié et la haute prise d'air a disparu dans le cabinet des bizarreries.



1979 : Arrows A2

Avec le modèle A2, Tony Southgate et Dave Wass voulaient construire une voiture ailée qui renonçait aux ailerons. Pour ce faire, le moteur et la boîte de vitesses ont été inclinés de quatre degrés dans le châssis afin de générer encore plus d'appui par le fond de la voiture. Le concept n'a jamais fonctionné, la voiture était trop instable sur le plan aérodynamique. Certes, la voiture développait une force descendante considérable, mais la maniabilité était qualifiée d'horrible par Jochen Mass et Riccardo Patrese. Arrows a mis la voiture de côté pendant la saison en cours, a sorti l'ancienne A1B du garage et a mis l'A3 en piste plus tôt que prévu.



1979 : Ensign N179

Oups, qu'est-ce qui se passe ici ? Le directeur technique de l'Ensign, John Baldwin, et le designer en chef, Shahab Ahmed, auraient-ils oublié qu'une voiture de course a aussi besoin de radiateurs ? La disposition sur le nez de la voiture semblait être une solution de fortune et les pilotes comme Derek Daly étaient cuits al dente dans le cockpit. Au cours de la saison, une voiture modifiée avec une disposition classique des radiateurs a fait son apparition sur la piste.



1996 : Ferrari F310

C'est avec la Ferrari F310 que Michael Schumacher a remporté sa première victoire en rouge à Barcelone en 1996. Cette voiture aux étranges prises d'air latérales n'était certes pas la plus élégante à sortir des ateliers sacrés de Maranello. Mais elle a permis à Ferrari de terminer deuxième au championnat des constructeurs.



2004 : Williams FW26

Triste nouvelle le 1er novembre 2021 : l'aérodynamicien italien Antonio Terzi est décédé dans un accident de voiture. Terzi est surtout connu pour son travail sur la Williams FW26 : tigre à dents de sabre, morse, requin marteau - la forme inhabituelle de son nez a donné lieu à de nombreux surnoms pour la course 2004 de l'équipe traditionnelle anglaise. Finalement, ce travail audacieux a coûté son poste à Terzi au sein de l'écurie britannique traditionnelle, car les avantages théoriques du nez, qui permet d'introduire beaucoup d'air sous la voiture, n'ont jamais été confirmés dans la pratique. Avant le GP de Hongrie, la voiture de Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher a reçu un nez conventionnel et Mme Terzi a dû quitter sa table à dessin.



2014 : Caterham CT05

Une lacune dans le règlement concernant le nez de la voiture a permis aux techniciens d'arriver à des excroissances aux formes parfois étranges - la plupart des fans ont eu un haut-le-cœur. Il a été question d'ours nasaux, de dauphins et de formes d'aides électriques utilisées principalement dans la chambre à coucher. Le modèle Caterham CT05 de Mark Smith et Lewis Butler, qui donnait un peu l'impression que quelqu'un s'était drogué et avait construit une voiture de course avec des Legos, était un triste exemple de cette débauche de laideur. Cette voiture n'a pas marqué le moindre point en championnat du monde.