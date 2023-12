10 auto brutte: solo il designer le amava

Come tutti sappiamo, la bellezza è negli occhi di chi guarda. Ma in Formula 1 ci sono auto da corsa che, in termini di eleganza, potrebbero probabilmente scatenare solo sentimenti di felicità nei loro progettisti. Senza pretendere di essere esaustivi, diamo uno sguardo a dieci brutte auto da Gran Premio: alcune sono dei veri e propri disastri in termini di estetica e risultati, mentre altre sono diventate dei veri e propri cult.

1971: March 711

Se la Lotus 72 era la bellezza dei primi anni Settanta, la March 711 era la bestia. L'auto da corsa nata dalla penna di Frank Costin stupì gli esperti con un'ala anteriore che fu presto derisa come un tavolino da tè. Tuttavia, antiestetico non significa fallimentare: la March arrivò seconda nel campionato mondiale dietro a Jackie Stewart grazie al brillante Ronnie Peterson!

1971: Brabham BT34

Brabham, un nome altisonante nello sport GP, fondato da Sir Jack Brabham. Il progettista Ron Tauranac volle creare qualcosa di completamente nuovo per la stagione 1971 dei GP e partì con il piede sbagliato: il modello BT34, con cui il campione del mondo Graham Hill e altri lottarono, perse presto il soprannome di "chela di aragosta" e alcuni pensarono anche che la vettura assomigliasse a un tricheco. I radiatori sulla fiancata e un'ala posizionata troppo in alto nel mezzo non erano necessariamente un modello di efficienza aerodinamica, per non parlare dell'estetica. La verniciatura verde e gialla non aiutava.

1972: Eifelland-March 721

Il costruttore di caravan Günther Hennerici era convinto che si potesse ottenere di più da una March 721. Assunse il designer Luigi Colani per dare un nuovo look all'auto da corsa inglese. Il risultato fu audace, futuristico e non inelegante, ma purtroppo del tutto inadatto alla Formula 1. Il motore Cosworth non riusciva a respirare. Il motore Cosworth non riusciva a respirare sotto la carrozzeria strettamente adattata e il telaio e i rivestimenti andavano troppo d'accordo, come l'olio e l'acqua.

1972: Ferrari 312 B3

La prima Ferrari 312 B3 divenne nota come "spazzaneve", a causa del suo strano muso a forma di pala. La vettura servì come veicolo di prova per il tecnico Mauro Forghieri e non fu mai impiegata nel Campionato del Mondo di Formula 1. Ha gettato le basi per la Ferrari con cui Niki Lauda e Clay Regazzoni sono tornati a vincere nel 1974. Lo spazzaneve si trova oggi al Museo Ferrari e può essere ammirato di tanto in tanto in occasione di eventi con auto da corsa storiche, come nella nostra foto a Goodwood.



1976: Ligier JS5

Il motto "più veloce, più alto, più lontano" è stato un po' frainteso: La presa d'aria della Ligier del 1976 si sentiva disposta in secondo piano e gli inglesi diedero subito alla vettura francese il soprannome di "bollitore per il tè". L'airbox appariva enorme sopra la carrozzeria bassa della vettura di Jacques Laffite. Nel corso della stagione, i regolamenti vennero modificati e la presa d'aria alta scomparve nell'armadio delle curiosità.



1979: Arrows A2

Con il modello A2, Tony Southgate e Dave Wass vollero costruire un'auto che facesse a meno delle ali. Il motore e il cambio furono installati nel telaio con un'angolazione di quattro gradi per generare ancora più deportanza attraverso il pavimento della vettura. Il concetto non funzionò mai, l'auto era aerodinamicamente troppo instabile. Sebbene il pilota accumulasse una notevole deportanza, la maneggevolezza fu descritta da Jochen Mass e Riccardo Patrese come atroce. Arrows accantonò la vettura durante la stagione, tolse dal garage la vecchia A1B e portò in pista la A3 prima del previsto.



1979: Ensign N179

Ops, cosa sta succedendo qui? John Baldwin, responsabile dell'ingegneria di Ensign, e Shahab Ahmed, capo progettista, avevano forse dimenticato che un'auto da corsa ha bisogno anche di radiatori? La sistemazione sul muso della vettura sembrava una soluzione di fortuna e piloti come Derek Daly erano cotti al dente nell'abitacolo. Nel corso della stagione, venne messa in pista una vettura modificata con una disposizione classica dei radiatori.



1996: Ferrari F310

Michael Schumacher guidò la Ferrari F310 alla sua prima vittoria in rosso a Barcellona nel 1996. La vettura da corsa con le strane prese d'aria laterali non era certo la più elegante mai uscita dai saloni di Maranello. Ma la Ferrari arrivò seconda nel campionato costruttori.



2004: Williams FW26

Una triste notizia il 1° novembre 2021: l'aerodinamico italiano Antonio Terzi muore in un incidente stradale. Terzi è diventato famoso soprattutto per il suo lavoro sulla Williams FW26: tigre dai denti a sciabola, tricheco, squalo martello - l'insolita forma del muso ha portato a numerosi soprannomi per la vettura da corsa del 2004 della tradizionale scuderia inglese. Alla fine, questo audace lavoro è costato a Terzi il posto di lavoro presso la tradizionale scuderia britannica, poiché i vantaggi teorici del muso, in termini di aria sotto la vettura, non sono mai stati confermati nella pratica. Prima del GP d'Ungheria, la vettura di Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher fu dotata di un muso convenzionale e la signora Terzi dovette liberare il suo tavolo da disegno.



2014: Caterham CT05

Una scappatoia nei regolamenti relativi al muso della vettura ha permesso agli ingegneri di proporre delle escrescenze dalle forme più strane, tanto da far venire i conati di vomito alla maggior parte degli appassionati. Si è parlato di coatis, delfini e di forme di ausili elettrici utilizzati principalmente in camera da letto. Un triste esempio di questo esempio di bruttezza è stato il modello di Caterham CT05 di Mark Smith e Lewis Butler, che sembrava un po' come se qualcuno avesse costruito un'auto da GP con i mattoncini Lego mentre era fatto di droga. Con quest'auto non è stato conquistato nemmeno un punto nel campionato.