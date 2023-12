10 carros feios: só o designer os adorava

Como todos sabemos, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas na Fórmula 1, há carros de corrida que, em termos de elegância, provavelmente só poderiam provocar sentimentos de felicidade nos seus projectistas. Sem a pretensão de sermos exaustivos, vamos olhar para trás e ver dez carros de Grande Prémio feios - alguns são puros desastres em termos de estética e resultados, enquanto outros se tornaram favoritos de culto.

1971: March 711

Se o Lotus 72 foi a beleza do início dos anos 70, então o March 711 foi a besta. O carro de corrida da pena de Frank Costin surpreendeu os especialistas com uma asa dianteira que logo foi ridicularizada como uma mesa de chá. No entanto, o facto de ser feio não significa que não tenha sucesso: o March terminou em segundo lugar no campeonato do mundo, atrás de Jackie Stewart, graças ao brilhante Ronnie Peterson!

1971: Brabham BT34

Brabham, um nome sonante no desporto de GP, fundado por Sir Jack Brabham. O designer Ron Tauranac quis criar algo completamente novo para a época de 1971 e começou com o pé errado: o modelo BT34, com o qual o campeão do mundo Graham Hill e outros tiveram dificuldades, perdeu rapidamente a sua alcunha de "garra de lagosta" e alguns também pensaram que o carro parecia uma morsa. Os radiadores laterais e uma asa posicionada demasiado alto no meio não eram necessariamente um modelo de eficiência aerodinâmica, para não falar de estética. A pintura verde e amarela não ajudava.

1972: Eifelland-March 721

O construtor de caravanas Günther Hennerici estava convencido de que era possível tirar mais partido de um March 721. Contratou o famoso designer Luigi Colani para dar um novo visual ao carro de corrida inglês. O resultado foi arrojado e futurista e não deselegante - mas infelizmente completamente inadequado para a Fórmula 1. O motor Cosworth não conseguia respirar sob a carroçaria bem feita, e o chassis e os painéis combinavam demasiado bem, como óleo e água.

1972: Ferrari 312 B3

O primeiro Ferrari 312 B3 ficou conhecido como o "spazzaneve" (limpa-neve) - devido ao seu estranho nariz em forma de pá. O carro serviu como veículo de teste para o técnico Mauro Forghieri e nunca foi utilizado no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Lançou as bases para o Ferrari com o qual Niki Lauda e Clay Regazzoni regressaram à pista da vitória em 1974. O limpa-neve está agora no Museu Ferrari e pode ser admirado de vez em quando em eventos com carros de corrida históricos, como na nossa foto em Goodwood.



1976: Ligier JS5

O lema "mais rápido, mais alto, mais longe" foi um pouco mal interpretado aqui: A entrada de ar no Ligier de 1976 foi sentida como estando disposta no segundo andar, e os britânicos deram imediatamente ao piloto francês a alcunha de "chaleira de chá". A caixa de ar parecia enorme acima da carroçaria baixa do carro de Jacques Laffite. Ao longo da época, os regulamentos foram alterados e a entrada de ar elevada desapareceu no armário das curiosidades.



1979: Arrows A2

Com o modelo A2, Tony Southgate e Dave Wass quiseram construir um carro com asas que não tivesse asas. O motor e a caixa de velocidades foram instalados no chassis num ângulo de quatro graus, de modo a gerar ainda mais força descendente através do piso do carro. O conceito nunca funcionou, o carro era aerodinamicamente demasiado instável. Apesar de o piloto ter acumulado uma força descendente considerável, o comportamento foi descrito por Jochen Mass e Riccardo Patrese como atroz. A Arrows deixou o carro de lado durante a temporada, retirou o antigo A1B da garagem e trouxe o A3 para a pista antes do planeado.



1979: Ensign N179

Oops, o que é que se passa aqui? Será que o chefe de engenharia da Ensign, John Baldwin, e o projetista-chefe, Shahab Ahmed, se esqueceram que um carro de competição também precisa de radiadores? A disposição no nariz do carro parecia uma solução improvisada, e pilotos como Derek Daly foram cozinhados al dente no cockpit. No decorrer da época, um carro modificado com uma disposição clássica do radiador foi colocado em pista.



1996: Ferrari F310

Michael Schumacher conduziu o Ferrari F310 à sua primeira vitória em vermelho em Barcelona em 1996. O carro de corrida com as estranhas entradas de ar laterais não era certamente o carro mais elegante de sempre a sair dos corredores sagrados de Maranello. Mas a Ferrari terminou em segundo lugar no campeonato de construtores.



2004: Williams FW26

Triste notícia a 1 de novembro de 2021: o aerodinamicista italiano Antonio Terzi morreu num acidente de viação. Terzi ficou mais conhecido pelo seu trabalho no Williams FW26: tigre-dentes-de-sabre, morsa, tubarão-martelo - a forma invulgar do nariz deu origem a inúmeras alcunhas para o carro de corrida de 2004 da tradicional equipa inglesa. Este trabalho ousado acabou por custar a Terzi o seu emprego na tradicional equipa de corridas britânica, uma vez que as vantagens teóricas do nariz em termos de conseguir muito ar debaixo do carro nunca foram confirmadas na prática. Antes do GP da Hungria, o carro de Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher foi equipado com um nariz convencional, e a Sra. Terzi teve de limpar a sua prancheta de desenho.



2014: Caterham CT05

Uma lacuna nos regulamentos relativos ao nariz do carro permitiu que os engenheiros criassem algumas formas estranhas - a maioria dos fãs estava a ficar com nojo. Falou-se de quatis, golfinhos e formas de ajudas eléctricas que são usadas principalmente no quarto de dormir. Um triste exemplo deste modelo de feiúra foi o Caterham CT05 de Mark Smith e Lewis Butler, que parecia ter sido construído com peças de Lego e sob o efeito de drogas. Não foi marcado um único ponto no campeonato com este carro.