Christian Horner: lo que dice sobre los rivales de 2024

La temporada 2023 de Fórmula 1 de Red Bull Racing rozó la perfección: 22 carreras del campeonato del mundo, 21 victorias para RBR, Copa de Constructores ganada por sexta vez, séptimo título mundial de pilotos, con Max Verstappen proclamándose campeón del mundo por tercera vez consecutiva.

Uno de los pilares del éxito de Red Bull Racing: Christian Horner. Este inglés de 50 años lleva al frente del equipo Red Bull Racing desde enero de 2005 y actualmente es el director de equipo de Fórmula 1 que más tiempo lleva en el cargo.

A veces Christian Horner tiene que pellizcarse para darse cuenta de lo que RBR ha conseguido a lo largo de los años: En 369 salidas, 95 poles, 113 victorias, 28 dobles victorias, 264 podios, 95 mejores vueltas de carrera: ninguna otra escudería de GP ha logrado esto en tan poco tiempo. Hablando con mi colega Craig Slater de Sky Sport News, Horner dice con humildad: "Hemos tenido un año estupendo, pero no veo complacencia en el equipo".

"Estamos trabajando con un reglamento estable y hemos aprovechado las posibilidades de desarrollo en 2023 más que nuestros rivales. Así que tenemos que asumir que nos enfrentaremos a más vientos en contra en 2024. Esperamos un rendimiento muy fuerte de Ferrari, Mercedes y quizás también de Aston Martin."



"También vimos el impresionante progreso que hizo McLaren en la segunda mitad de la temporada 2023. Fueron nuestros rivales más duros en varias ocasiones. Con Lando Norris y un Oscar Piastri que pilotó extremadamente bien en su primera temporada de GP, ellos también pueden estar entre los primeros en la próxima temporada."



Horner desvía la presión del éxito: "Ferrari no es sólo un equipo de GP, Ferrari es el equipo nacional italiano. Esto crea grandes expectativas y los medios de comunicación en Italia son absolutamente brutales, no se les escapa ni el más mínimo detalle. Creo que el jefe del equipo, Fred Vasseur, es muy competente, un piloto hasta la médula, pero Ferrari es una organización enorme. Los tifosi esperan victorias en 2024".



Horner admite que la temporada 2023, con sus 22 carreras, ha agotado a todos los empleados, y la 2024 será como mínimo igual de agotadora, con 24 pruebas del mundial. "Nunca es fácil dejar a tu familia e irte de viaje. 2023 fue duro, 2024 lo será aún más. Por eso es importante valorar el tiempo que pasas en casa. Hay que ser capaz de dejar el móvil a un lado. Y yo lo he convertido en mi deber: siempre que puedo, estoy en casa el domingo por la noche después de un Gran Premio y llevo a los niños al colegio el lunes por la mañana".





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island