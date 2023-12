Christian Horner : ce qu'il dit des adversaires de 2024

La saison de Formule 1 2023 de Red Bull Racing s'est approchée de la perfection : 22 courses de championnat du monde, 21 victoires pour RBR, sixième victoire de la Coupe des constructeurs, septième titre de champion du monde des pilotes, Max Verstappen étant devenu champion du monde pour la troisième fois consécutive.

Un pilier du succès de Red Bull Racing : Christian Horner. L'Anglais de 50 ans dirige l'écurie Red Bull Racing depuis janvier 2005, ce qui en fait actuellement le chef d'équipe de Formule 1 le plus ancien.

Christian Horner doit parfois se pincer le bras pour comprendre tout ce que RBR a accompli au cours de ces années : En 369 courses, 95 pole positions, 113 victoires, 28 doubles victoires, 264 podiums, 95 meilleurs tours en course, aucune autre écurie de GP n'a réussi cela en si peu de temps. Chez mon collègue Craig Slater de Sky Sport News, Horner déclare avec humilité : "Nous avons connu une année grandiose, mais je ne vois pas de complaisance dans l'équipe".

"Nous travaillons sous un règlement stable et nous avons exploité les possibilités de développement en 2023 plutôt que nos adversaires. Nous devons donc partir du principe que nous aurons plus de vents contraires en 2024. Nous nous attendons à une très forte performance de Ferrari, Mercedes, peut-être aussi Aston Martin".



"De plus, nous avons vu les progrès considérables réalisés par McLaren dans la deuxième moitié de la saison 2023. A plusieurs reprises, ils ont été nos rivaux les plus féroces. Avec Lando Norris et un Oscar Piastri qui a très bien piloté lors de sa première saison en GP, ils peuvent eux aussi se battre en tête la saison prochaine".



Horner détourne la pression du succès : "Ferrari n'est pas simplement une équipe de GP, Ferrari est l'équipe nationale italienne. Cela crée de grandes attentes, et les médias italiens sont absolument brutaux, le moindre détail ne leur échappe pas. Je pense que le chef d'équipe Fred Vasseur est extrêmement compétent, un coureur jusqu'au bout des ongles, mais Ferrari est déjà une énorme boîte. Les tifosi attendent des victoires en 2024".



Horner l'admet : la saison 2023 avec ses 22 courses a épuisé tous les collaborateurs, et 2024 sera au moins aussi épuisante avec même 24 courses de championnat du monde. "Ce n'est jamais facile de quitter sa famille et de partir en voyage. 2023 a été difficile, 2024 le sera encore plus. Il est donc important d'apprécier le temps passé à la maison. Il faut aussi pouvoir mettre son téléphone de côté de temps en temps. Et je m'en suis fait un devoir : chaque fois que c'est possible, alors je suis à la maison le dimanche soir après un Grand Prix et je conduis les enfants à l'école le lundi matin".





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island