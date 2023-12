Christian Horner: cosa dice sugli avversari del 2024

La stagione di Formula 1 2023 della Red Bull Racing si è avvicinata alla perfezione: 22 gare del campionato mondiale, 21 vittorie per la RBR, Coppa Costruttori vinta per la sesta volta, settimo titolo mondiale piloti, con Max Verstappen che è diventato campione del mondo per la terza volta consecutiva.

Uno dei pilastri del successo della Red Bull Racing: Christian Horner. Il 50enne inglese è a capo del team Red Bull Racing dal gennaio 2005 ed è attualmente il team principal di Formula 1 con la più lunga anzianità di servizio.

A volte Christian Horner deve darsi un pizzicotto per rendersi conto dei risultati ottenuti dalla RBR nel corso degli anni: In 369 gare, 95 pole position, 113 vittorie, 28 doppie vittorie, 264 podi e 95 migliori giri di gara: nessun'altra scuderia di GP ha ottenuto questi risultati in un arco di tempo così breve. Parlando con il collega Craig Slater di Sky Sport News, Horner afferma con umiltà: "Abbiamo avuto un anno fantastico, ma non vedo alcun compiacimento nella squadra".

"Stiamo lavorando con regolamenti stabili e abbiamo sfruttato le possibilità di sviluppo nel 2023 più dei nostri avversari. Dobbiamo quindi presumere che nel 2024 ci troveremo di fronte a maggiori difficoltà. Ci aspettiamo una prestazione molto forte da parte di Ferrari, Mercedes e forse anche Aston Martin".



"Abbiamo anche visto gli impressionanti progressi compiuti dalla McLaren nella seconda metà della stagione 2023. Sono stati i nostri rivali più agguerriti in diverse occasioni. Con Lando Norris e un Oscar Piastri che ha guidato molto bene nella sua prima stagione da GP, anche loro possono essere tra i protagonisti della prossima stagione".



Horner devia la pressione sul successo: "La Ferrari non è solo una squadra di GP, la Ferrari è la squadra nazionale italiana. Questo crea grandi aspettative e i media in Italia sono assolutamente brutali, non sfugge loro nemmeno il più piccolo dettaglio. Credo che il capo squadra Fred Vasseur sia estremamente competente, un corridore a tutti gli effetti, ma la Ferrari è un'organizzazione enorme. I Tifosi si aspettano vittorie nel 2024".



Horner ammette che la stagione 2023, con le sue 22 gare, ha stremato tutti i dipendenti, e il 2024 sarà almeno altrettanto faticoso con 24 gare del campionato mondiale. "Non è mai facile lasciare la famiglia e viaggiare. Il 2023 è stato duro, il 2024 lo sarà ancora di più. Per questo è importante valorizzare il tempo trascorso a casa. Bisogna saper mettere da parte il cellulare. E io ne ho fatto un dovere: quando è possibile, sono a casa la domenica sera dopo un Gran Premio e accompagno i bambini a scuola il lunedì mattina".





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas