Christian Horner: O que diz sobre os adversários de 2024

Christian Horner (50) é o diretor de equipa de Fórmula 1 mais bem sucedido da atualidade: defendeu com sucesso o título de campeão do mundo com Max Verstappen e venceu a Taça dos Construtores. Mas o inglês mantém-se humilde.

A temporada de Fórmula 1 de 2023 da Red Bull Racing esteve muito perto da perfeição: 22 corridas do campeonato do mundo, 21 vitórias para a RBR, a Taça dos Construtores conquistada pela sexta vez, o sétimo título do campeonato do mundo de pilotos, com Max Verstappen a sagrar-se campeão do mundo pela terceira vez consecutiva.

Um dos pilares do sucesso da Red Bull Racing: Christian Horner. O inglês de 50 anos está à frente da equipa Red Bull Racing desde janeiro de 2005 e é atualmente o chefe de equipa de Fórmula 1 há mais tempo no ativo.

Por vezes, Christian Horner tem de se beliscar para se aperceber do que a RBR alcançou ao longo dos anos: Em 369 corridas, 95 pole positions, 113 vitórias, 28 duplas vitórias, 264 subidas ao pódio, 95 melhores voltas de corrida - nenhuma outra equipa de corridas de GP conseguiu isto em tão pouco tempo. Em declarações ao meu colega Craig Slater da Sky Sport News, Horner diz com humildade: "Tivemos um ano fantástico, mas não vejo qualquer complacência na equipa".

"Estamos a trabalhar com regulamentos estáveis e utilizámos as possibilidades de desenvolvimento em 2023 mais do que os nossos adversários. Por isso, temos de assumir que vamos enfrentar mais ventos contrários em 2024. Esperamos um desempenho muito forte da Ferrari, da Mercedes e talvez da Aston Martin também."



"Também vimos o impressionante progresso que a McLaren fez na segunda metade da temporada de 2023. Eles foram os nossos rivais mais difíceis em várias ocasiões. Com Lando Norris e Oscar Piastri, que conduziu muito bem na sua primeira época de GP, também eles podem estar entre os primeiros classificados na próxima época."



Horner desvia a pressão do sucesso: "A Ferrari não é apenas uma equipa de GP, a Ferrari é a equipa nacional italiana. Isto cria grandes expectativas e os meios de comunicação social em Itália são absolutamente brutais, nem o mais pequeno detalhe lhes escapa. Penso que o chefe de equipa, Fred Vasseur, é extremamente competente, um piloto de corridas, mas a Ferrari é uma organização enorme. Os Tifosi esperam vitórias em 2024".



Horner admite que a época de 2023, com as suas 22 corridas, esgotou todos os empregados, e 2024 será pelo menos tão cansativa com 24 corridas do campeonato do mundo. "Nunca é fácil deixar a família e ir viajar. 2023 foi difícil, 2024 será ainda mais difícil. É por isso que é importante valorizar o tempo em casa. É preciso ser capaz de deixar o telemóvel de lado. E eu fiz disso o meu dever: sempre que possível, estou em casa no domingo à noite depois de um Grande Prémio e levo os miúdos à escola na segunda-feira de manhã".





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas