Nombres de equipo: Bienintencionado, lo contrario de bueno

Casi todos los aficionados a la Fórmula 1 saben que la famosa escudería lleva el nombre del gran Enzo Ferrari. También tenemos Haas, en honor al fabricante estadounidense de máquinas herramienta Gene Haas (que es algo menos conocido), y Williams, en honor al fundador de la escudería, Sir Frank Williams, aunque el equipo ya no sea propiedad de la familia. Bruce McLaren sentó las bases de los actuales Papaya pilotados por Lando Norris y Oscar Piastri. Mercédès Jellinek, hija del empresario Emil Jellinek, es la razón por la que las Flechas Plateadas se llaman ahora Mercedes.

Pero eso no es todo: el motor Renault de la parte trasera de los Alpine de Pierre Gasly y Esteban Ocon se remonta a los hermanos franceses Louis, Marcel y Fernand. Sauber debe su nombre al fundador Peter Sauber, aunque la escudería es propiedad secreta de Alfa Romeo Racing hasta finales de 2023 - Alfa, por cierto, es la abreviatura de "Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" (es decir, Compañía Lombarda de Automóviles) desde 1910; Romeo se añadió en diciembre de 1915, cuando la empresa de armamento de Nicola Romeo tomó las riendas de la joven compañía.

La marca Aston Martin se fundó en la subida a la colina Aston y el vendedor de coches Lionel Martin. Honda, socio de Red Bull, fue fundada por Soichiro Honda.

Hemos encontrado para ti diez antiguos equipos que tenían nombres mucho más inusuales y que podrían hacer que uno o dos aficionados a la Fórmula 1 se dijeran: bienintencionado es a veces lo contrario de bueno.

Flechas (1978-2002)

Aunque se suponía que los bólidos eran tan rápidos como una flecha, el nombre Arrows no tenía nada que ver con flechas. Más bien, los especialistas de la escudería estadounidense Shadow se separaron para hacer sus propias cosas. El nombre del equipo se formó entonces con las iniciales de los fundadores: Franco Ambrosio (A), Alan Rees (R), Jackie Oliver (O), Dave Wass (W) y Tony Southgate (S). La R que faltaba se añadió por estética.



Lyncar (1974/1975)

Las esposas de los fundadores de la empresa, Martin Slater y Graham Coaker, se llamaban Lyn y Carol, ¡y ése era el nombre del equipo! Era bonito, pero no hacía que el coche fuera más rápido.



Maki (1974)

Abreviatura de Masao Ono, fundador de la empresa, y Kenji Mimura, diseñador. El tanque llamado F101A era tan pesado como parecía: se decía que el coche pesaba 150 kilos de más. El valiente Ganley lo describió como el peor coche de carreras que había conducido en toda su carrera. Los japoneses llevaron a la pista un coche mejorado, más bonito de ver, pero apenas más rápido.



Vida (1990)

El nombre de la escudería italiana está basado en el empresario Ernesto Vito, su nombre como variación de Vita (vida), traducido al inglés como Life. Las apariciones del equipo tenían más bien un aire de muerte sigilosa.



Alta (1950-1952)

Una amalgama de TA por el fundador de la empresa, Geoffrey Taylor, que buscaba un comienzo adecuado. Finalmente eligió AL de bloque motor de aluminio.



March (1970-1993)

Un precursor espiritual de Arrows, ya que March también combinaba las letras iniciales de los nombres: M de Max Mosley, futuro presidente de la FIA, AR de Alan Rees (¡ajá, un reincidente!), C de Graham Coaker y H de Robin Herd.



Token (1974)

El TO procedía del corredor de buques griego Tony Vlassopulos, el KEN de Ken Grob, asegurador de buques. A juzgar por las prestaciones, el coche debería haberse llamado Noken.



Zakspeed (1985-1989)

Una fusión de las palabras Erich Zakowski y velocidad. El compromiso de los alemanes con su propio motor turbo fue extremadamente admirable, el posterior socio de motor Yamaha desafortunadamente falló en toda la línea.



LDS (1962-1968)

Las iniciales del piloto sudafricano y constructor de coches de carreras Louis Douglas Serrurier. Sus chasis se inspiraban en Cooper o Brabham, por decirlo amablemente, y utilizaba motores Alfa Romeo y Repco como fuentes de potencia.



Kojima (1976/1977)

Matsuhisa Kojima era un antiguo corredor de motocross, pero nunca adivinarás cómo este japonés se hizo tan rico como para crear su propia empresa de coches de carreras: ¡como importador de plátanos!



