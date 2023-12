Les noms d'équipe : Les bonnes intentions, le contraire du bien

Presque tous les amateurs de Formule 1 le savent : la célèbre écurie de Grand Prix porte le nom du grand Enzo Ferrari. Nous avons également Haas, du nom du fabricant américain de machines-outils Gene Haas (ce qui est un peu moins connu), et Williams, du nom du fondateur de l'écurie Sir Frank Williams, même si l'écurie n'appartient plus à la famille. Bruce McLaren a jeté les bases de ce qui est aujourd'hui la course Papaya de Lando Norris et Oscar Piastri. Mercédès Jellinek, fille de l'entrepreneur Emil Jellinek, est la raison pour laquelle les Flèches d'argent s'appellent aujourd'hui Mercedes.

Et ce n'est pas tout : le moteur Renault à l'arrière des Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon est dû aux frères français Louis, Marcel et Fernand. Sauber doit son nom à son fondateur Peter Sauber, même si l'écurie de course a pour secret Alfa Romeo Racing jusqu'à fin 2023 - Alfa est d'ailleurs depuis 1910 l'abréviation de "Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" (c'est-à-dire Société Anonyme Lombarde de Fabrication d'Automobiles), Romeo est venu s'y ajouter en décembre 1915, lorsque la société d'armement de Nicola Romeo a pris les commandes de la jeune entreprise.

La marque Aston Martin est fondée dans la course de côte Aston et le concessionnaire automobile Lionel Martin. Honda, partenaire de Red Bull, a été fondée par Soichiro Honda.

Nous avons trouvé pour vous dix anciennes équipes qui portaient des noms nettement plus inhabituels et pour lesquelles certains fans de Formule 1 se diront peut-être que les bonnes intentions sont parfois le contraire des bonnes.

Arrows (1978-2002)

Les voitures de course devaient certes être rapides comme des flèches, mais le nom Arrows n'avait rien à voir avec les flèches. En fait, des spécialistes de l'écurie américaine Shadow se sont séparés pour faire leur propre chose. Le nom de l'équipe était alors composé des premières lettres des fondateurs - Franco Ambrosio (A), Alan Rees (R), Jackie Oliver (O), Dave Wass (W) et Tony Southgate (S). Le R manquant a été ajouté pour des raisons esthétiques.



Lyncar (1974/1975)

Les épouses des fondateurs de l'entreprise, Martin Slater et Graham Coaker, s'appelaient Lyn et Carol - et voilà le nom de l'équipe ! C'était joli, mais cela ne rendait pas la voiture de course plus rapide.



Maki (1974)

Un acronyme formé par le fondateur de l'entreprise Masao Ono et le designer Kenji Mimura. Le char nommé F101A était aussi lourd qu'il en avait l'air - il paraît que la voiture traînait 150 kilos de surpoids. Le brave Ganley l'a décrite comme la pire voiture de course qu'il ait jamais conduite durant toute sa carrière. Les Japonais ont mis en piste une voiture améliorée, plus jolie à regarder, mais à peine plus rapide.



Life (1990)

L'écurie italienne doit son nom à l'homme d'affaires Ernesto Vito, dont le nom est une déformation de Vita (vie), traduit en anglais par Life. Les apparitions de l'équipe avaient plutôt un air de mort lente.



Alta (1950-1952)

Une fusion de TA par le fondateur de l'entreprise Geoffrey Taylor, qui cherchait pour cela un début approprié. Il a finalement choisi AL de bloc moteur en aluminium.



March (1970-1993)

Un précurseur intellectuel d'Arrows, car chez March aussi, on combinait les premières lettres des noms : M pour le futur président de la FIA Max Mosley, AR pour Alan Rees (aha, un récidiviste !), C pour Graham Coaker et H pour Robin Herd.



Jeton (1974)

Le TO provenait du courtier maritime grec Tony Vlassopulos, le KEN de Ken Grob, un assureur maritime. Au vu de ses performances, la voiture aurait dû s'appeler Noken.



Zakspeed (1985-1989)

Fusion des mots Erich Zakowski et vitesse. L'engagement des Allemands avec leur propre moteur turbo était admirable, le futur partenaire moteur Yamaha a malheureusement échoué sur toute la ligne.



LDS (1962-1968)

Les initiales du pilote de course et constructeur de voitures de course sud-africain Louis Douglas Serrurier. Ses châssis étaient basés sur l'inspiration de Cooper ou de Brabham, pour rester poli, et il utilisait en outre des moteurs Alfa-Romeo et Repco comme sources de propulsion.



Kojima (1976/1977)

Matsuhisa Kojima était un ancien pilote de motocross, mais vous ne devinerez jamais comment ce Japonais est devenu si riche qu'il a pu fonder sa propre entreprise de voitures de course - en tant qu'importateur de bananes !



Cela nous donne une belle transition : la rédaction de SPEEDWEEK.com vous souhaite une bonne fin d'année et une année 2024 saine et heureuse.