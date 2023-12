Nomi delle squadre: Benintenzionati, l'opposto di buoni

Quasi tutti gli appassionati di Formula 1 sanno che la famosa scuderia del Gran Premio prende il nome dal grande Enzo Ferrari. Ci sono anche Haas, dal nome del costruttore americano di macchine utensili Gene Haas (che è un po' meno conosciuto), e Williams, dal nome del fondatore della scuderia Sir Frank Williams, anche se il team non è più di proprietà della famiglia. Bruce McLaren ha gettato le basi per le attuali Papaya guidate da Lando Norris e Oscar Piastri. Mercédès Jellinek, figlia dell'imprenditore Emil Jellinek, è il motivo per cui le Frecce d'Argento si chiamano ora Mercedes.

Ma non è tutto: il motore Renault nella parte posteriore delle Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon è riconducibile ai fratelli francesi Louis, Marcel e Fernand. La Sauber deve il suo nome al fondatore Peter Sauber, anche se la squadra corse è segretamente di proprietà dell'Alfa Romeo Racing fino alla fine del 2023 - Alfa, tra l'altro, è l'abbreviazione di "Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" (cioè Società Automobilistica Lombarda) dal 1910; Romeo è stato aggiunto nel dicembre 1915 quando l'azienda di armamenti di Nicola Romeo ha preso le redini della giovane società.

Il marchio Aston Martin è stato fondato dalla salita Aston e dal concessionario Lionel Martin. Il partner Red Bull Honda è stato fondato da Soichiro Honda.

Abbiamo trovato per voi dieci ex scuderie che avevano nomi decisamente più insoliti e che potrebbero far dire a uno o due fan della Formula 1: "Le buone intenzioni a volte sono l'opposto del bene".

Arrows (1978-2002)

Sebbene le auto da corsa dovessero essere veloci come una freccia, il nome Arrows non aveva nulla a che fare con le frecce. Piuttosto, gli specialisti della squadra da corsa statunitense American Shadow si separarono per fare le loro cose. Il nome del team fu quindi composto dalle iniziali dei fondatori: Franco Ambrosio (A), Alan Rees (R), Jackie Oliver (O), Dave Wass (W) e Tony Southgate (S). La R mancante è stata aggiunta per motivi estetici.



Lyncar (1974/1975)

Le mogli dei fondatori Martin Slater e Graham Coaker si chiamavano Lyn e Carol, e questo era il nome della squadra! Era bello, ma non rendeva l'auto da corsa più veloce.



Maki (1974)

Abbreviazione del fondatore dell'azienda Masao Ono e del progettista Kenji Mimura. Il carro armato chiamato F101A era pesante come sembrava: si dice che l'auto pesasse 150 chili in più. Il coraggioso Ganley la descrisse come la peggiore auto da corsa che avesse mai guidato in tutta la sua carriera. I giapponesi portarono in pista un'auto migliorata, più bella a vedersi ma difficilmente più veloce.



Vita (1990)

Il nome della scuderia italiana si basa sull'uomo d'affari Ernesto Vito, il cui nome è una variazione di Vita, tradotto in inglese come Life. Le apparizioni della squadra avevano un'aria di morte strisciante.



Alta (1950-1952)

Un'amalgama di TA realizzata dal fondatore dell'azienda Geoffrey Taylor, che era alla ricerca di un nome adatto. Alla fine scelse AL, dal blocco motore in alluminio.



Marzo (1970-1993)

Un precursore spirituale di Arrows, poiché anche March combinava le lettere iniziali dei nomi: M per il futuro presidente della FIA Max Mosley, AR per Alan Rees (aha, un recidivo!), C per Graham Coaker e H per Robin Herd.



Gettone (1974)

Il TO proveniva dall'armatore greco Tony Vlassopulos, il KEN da Ken Grob, un assicuratore navale. A giudicare dalle prestazioni, la vettura avrebbe dovuto chiamarsi Noken.



Zakspeed (1985-1989)

Una fusione delle parole Erich Zakowski e velocità. L'impegno dei tedeschi con il loro motore turbo è stato estremamente ammirevole, mentre il successivo partner Yamaha ha purtroppo fallito su tutta la linea.



LDS (1962-1968)

Le iniziali del pilota sudafricano e costruttore di auto da corsa Louis Douglas Serrurier. I suoi telai si ispiravano a Cooper o Brabham, per dirla in modo gentile, e utilizzava motori Alfa Romeo e Repco come fonti di energia.



Kojima (1976/1977)

Matsuhisa Kojima era un ex pilota di motocross, ma non immaginerete mai come questo giapponese sia diventato così ricco da poter fondare la propria azienda di auto da corsa - come importatore di banane!



Questo ci permette di fare un bel passo avanti: i redattori di SPEEDWEEK.com vi augurano un felice anno nuovo e un sano e felice 2024.