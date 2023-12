Nomes de equipas: Bem-intencionado, o oposto de bom

Quase todos os fãs da Fórmula 1 sabem que a famosa equipa de corridas de Grande Prémio tem o nome do grande Enzo Ferrari. Também temos Haas, em homenagem ao fabricante americano de máquinas-ferramentas Gene Haas (que é um pouco menos conhecido), e Williams, em homenagem ao fundador da equipa de corridas Sir Frank Williams, embora a equipa já não seja propriedade da família. Bruce McLaren lançou as bases para os actuais pilotos da Papaya, conduzidos por Lando Norris e Oscar Piastri. Mercédès Jellinek, filha do empresário Emil Jellinek, é a razão pela qual os Silver Arrows se chamam agora Mercedes.

Mas não é tudo: o motor Renault na traseira dos Alpine racers de Pierre Gasly e Esteban Ocon tem origem nos irmãos franceses Louis, Marcel e Fernand. A Sauber deve o seu nome ao fundador Peter Sauber, apesar de a equipa de corridas ser secretamente propriedade da Alfa Romeo Racing até ao final de 2023 - Alfa, aliás, é a abreviatura de "Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" (ou seja, Empresa Automóvel da Lombardia) desde 1910; Romeo foi acrescentada em dezembro de 1915, quando a empresa de armamento de Nicola Romeo assumiu as rédeas da jovem empresa.

A marca Aston Martin foi fundada na subida de montanha de Aston e pelo comerciante de automóveis Lionel Martin. A Honda, parceira da Red Bull, foi fundada por Soichiro Honda.

Encontrámos para si dez antigas equipas que tinham nomes muito mais invulgares e que podem fazer com que um ou dois fãs da Fórmula 1 digam para si próprios - bem-intencionado é, por vezes, o oposto de bom.

Arrows (1978-2002)

Embora os carros de corrida devessem ser tão rápidos como uma flecha, o nome Arrows não tinha nada a ver com flechas. Em vez disso, os especialistas da equipa de corridas American Shadow dos Estados Unidos separaram-se para fazer as suas próprias coisas. O nome da equipa foi então composto pelas iniciais dos fundadores - Franco Ambrosio (A), Alan Rees (R), Jackie Oliver (O), Dave Wass (W) e Tony Southgate (S). O R em falta foi acrescentado por uma questão de estética.



Lyncar (1974/1975)

As mulheres dos fundadores da empresa, Martin Slater e Graham Coaker, chamavam-se Lyn e Carol - e esse era o nome da equipa! Era bonito, mas não tornava o carro de corrida mais rápido.



Maki (1974)

Abreviatura do fundador da empresa, Masao Ono, e do designer Kenji Mimura. O tanque chamado F101A era tão pesado quanto parecia - dizia-se que o carro tinha 150 quilos a mais. O corajoso Ganley descreveu-o como o pior carro de corrida que alguma vez tinha conduzido em toda a sua carreira. Os japoneses trouxeram um carro melhorado para a pista, que era mais bonito de se ver, mas quase não era mais rápido.



Vida (1990)

O nome da equipa de corridas italiana é baseado no empresário Ernesto Vito, sendo o seu nome uma variação de Vita (vida), traduzido para inglês como Life. As aparições da equipa tinham mais um ar de morte rasteira.



Alta (1950-1952)

Uma amálgama de TA pelo fundador da empresa, Geoffrey Taylor, que estava à procura de um começo adequado. Finalmente, escolheu o nome AL, de bloco de motor em alumínio.



March (1970-1993)

Um precursor espiritual do Arrows, uma vez que o March também combinava as letras iniciais dos nomes: M para o futuro Presidente da FIA Max Mosley, AR para Alan Rees (aha, um reincidente!), C para Graham Coaker e H para Robin Herd.



Token (1974)

O TO veio do corretor de navios grego Tony Vlassopulos, o KEN de Ken Grob, um segurador de navios. A julgar pelos desempenhos, o carro deveria ter-se chamado Noken.



Zakspeed (1985-1989)

Uma fusão das palavras Erich Zakowski e velocidade. O empenho dos alemães com o seu próprio motor turbo foi extremamente admirável, o parceiro de motor posterior, a Yamaha, infelizmente falhou em toda a linha.



LDS (1962-1968)

As iniciais do piloto sul-africano e construtor de carros de corrida Louis Douglas Serrurier. Os seus chassis eram inspirados em Cooper ou Brabham, para o dizer de forma educada, e utilizava motores Alfa Romeo e Repco como fontes de energia.



Kojima (1976/1977)

Matsuhisa Kojima era um antigo piloto de motocross, mas nem imagina como é que o japonês ficou tão rico que conseguiu criar a sua própria empresa de carros de corrida - como importador de bananas!



Isto dá-nos uma boa continuação: Os editores da SPEEDWEEK.com desejam-vos um feliz ano novo e um saudável e feliz 2024.