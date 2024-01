Timo Glock: Recuerdos de Schumacher

El ex piloto de GP Timo Glock es uno de los pilotos de carreras que también pasó mucho tiempo con Michael Schumacher fuera de la pista. El alemán compartió recientemente algunos recuerdos de su modelo a seguir.

Desde que el 29 de diciembre de 2013 Michael Schumacher sufriera su aparatosa caída mientras esquiaba en Francia, en la que sufrió graves lesiones en la cabeza, se recupera alejado de la opinión pública y rodeado de su familia. No se ha hecho pública ninguna información sobre el estado de salud del siete veces campeón del mundo.

Sin embargo, se habla mucho del piloto de 54 años. Timo Glock también habló recientemente de su gran modelo en "LuckyBlock". Explicó: "Para mí, Micheal Schumacher es el mejor piloto de todos los tiempos. Era mi héroe. Hay diferentes iconos de la Fórmula 1 de diferentes épocas: tuvimos a Ayrton Senna y luego llegó Michael y cambió el juego. Para mí es un héroe y tuvo mucha influencia en mi infancia".

El ex piloto de 41 años recuerda una característica de Schumacher en particular: "Pasé mucho tiempo fuera de la pista con Michael y no importaba lo que hiciéramos. Siempre era muy preciso y directo. Lo hacía todo al 100%, ¡ya fuera en una bicicleta de montaña o saltando de un avión! Destacaba en todos los aspectos".

Glock está seguro: "Creo que Michael habría apoyado a su hijo Mick en su carrera y le habría enseñado los circuitos de F1. Fue y sigue siendo un gran apoyo para sus hijos, y sigue siendo un gran embajador del deporte".