Timo Glock : de beaux souvenirs de Schumacher

L'ancien pilote de GP Timo Glock est l'un des pilotes de course qui a passé beaucoup de temps avec Michael Schumacher, même en dehors de la piste. L'Allemand a récemment partagé quelques souvenirs de son modèle.

Depuis que Michael Schumacher a fait sa chute lourde de conséquences le 29 décembre 2013 en faisant du ski en France, au cours de laquelle il a subi de graves blessures à la tête, il se repose à l'écart du public, entouré de sa famille. Aucune information sur l'état de santé du septuple champion du monde ne parvient au public.

Pourtant, on parle beaucoup de l'homme aujourd'hui âgé de 54 ans. Timo Glock s'est lui aussi exprimé récemment sur "LuckyBlock" au sujet de son grand modèle. Il a déclaré : "Pour moi, Micheal Schumacher est le meilleur pilote de tous les temps. Il était mon héros. Il y a plusieurs icônes de la Formule 1 à différentes époques - nous avions Ayrton Senna, puis Michael est arrivé et a changé la donne. Pour moi, c'est un héros et il a été si influent quand j'ai grandi".

L'ex-star du GP de 41 ans se souvient surtout d'une qualité de Schumacher : "Je passais beaucoup de temps avec Michael en dehors de la piste, et ce que nous faisions n'avait aucune importance. Il était toujours aussi précis et droit. Il faisait tout à 100 pour cent, qu'il soit sur un VTT ou qu'il saute d'un avion ! Il excellait dans tous les domaines".

Glock est catégorique : "je pense que Michael aurait soutenu son fils Mick dans sa carrière et lui aurait montré les circuits de F1. Il était et est toujours un grand soutien pour ses enfants, et il est toujours un grand ambassadeur du sport".