Timo Glock: un bel ricordo di Schumacher

Da quando, il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher è stato vittima di una caduta epocale mentre sciava in Francia, nella quale ha riportato gravi lesioni alla testa, si sta riprendendo lontano dagli occhi del pubblico e circondato dalla sua famiglia. Non sono state rese pubbliche informazioni sullo stato di salute del sette volte campione del mondo.

Tuttavia, si parla molto del 54enne. Anche Timo Glock ha recentemente parlato del suo grande modello di riferimento su "LuckyBlock". Ha spiegato: "Per me Micheal Schumacher è il miglior pilota di tutti i tempi. È stato il mio eroe. Ci sono diverse icone della Formula 1 in epoche diverse: c'era Ayrton Senna e poi è arrivato Michael e ha cambiato il gioco. Per me è un eroe ed è stato molto influente quando sono cresciuto".

L'ex stella del GP, 41 anni, ricorda una caratteristica di Schumacher in particolare: "Ho passato molto tempo lontano dalla pista con Michael e non importava cosa facessimo. Era sempre così preciso e diretto. Faceva tutto al 100%, che fosse in mountain bike o che saltasse da un aereo! Era eccezionale in tutti i settori".

Glock è sicuro: "Penso che Michael avrebbe sostenuto suo figlio Mick nella sua carriera e gli avrebbe mostrato i circuiti di F1. Era ed è tuttora un grande sostenitore dei suoi figli, ed è ancora un grande ambasciatore di questo sport".