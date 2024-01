Timo Glock: "Tenho boas recordações de Schumacher

O antigo piloto de GP Timo Glock é um dos pilotos que também passou muito tempo com Michael Schumacher fora das pistas. O alemão partilhou recentemente algumas recordações do seu modelo.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Desde que Michael Schumacher sofreu a sua queda memorável enquanto esquiava em França, a 29 de dezembro de 2013, na qual sofreu ferimentos graves na cabeça, tem estado a recuperar longe dos olhos do público e rodeado pela sua família. Nenhuma informação sobre o estado de saúde do sete vezes campeão do mundo foi tornada pública.

No entanto, muito se tem falado sobre o piloto de 54 anos. Timo Glock também falou recentemente sobre o seu grande modelo em "LuckyBlock". Para mim, Micheal Schumacher é o melhor piloto de todos os tempos. Ele era o meu herói. Há diferentes ícones da Fórmula 1 de diferentes épocas - tivemos o Ayrton Senna e depois o Michael apareceu e mudou o jogo. Para mim, ele é um herói e foi muito influente quando eu estava a crescer".

A antiga estrela de 41 anos do GP recorda uma caraterística de Schumacher em particular: "Passei muito tempo fora da pista com Michael e não importava o que fazíamos. Ele era sempre tão preciso e direto. Fazia tudo a 100 por cento, quer estivesse numa bicicleta de montanha ou a saltar de um avião! Era excelente em todos os domínios".

Glock tem a certeza: "Penso que o Michael teria apoiado o seu filho Mick na sua carreira e ter-lhe-ia mostrado os circuitos de F1. Ele era e continua a ser um grande apoiante dos seus filhos e continua a ser um grande embaixador do desporto."