10 cosas que esperamos para 2024

1ª Fórmula 1: Magia Max Verstappen

Su racha de victorias en Red Bull Racing fue increíble, ¿casi aburrida? Esa es una forma de verlo. La otra: ¿Cuántas veces se tiene la oportunidad de ver a un talento del siglo en la cima de su arte? 19 de 22 victorias posibles esta temporada, más puntos en el campeonato que el segundo y tercer pilotos juntos: Si te gusta la excelencia, tienes que amar a Max. Dudosos, por favor, deténganse un momento: ¿Cómo juzgamos hoy las épocas de Ayrton Senna o Michael Schumacher? ¿Como aburridas o más bien geniales? Sí, actualmente estamos viviendo una fase muy especial en la F1.



2. MotoGP: Marc Márquez hace vibrar a Ducati

Tras 8 títulos mundiales, un profundo valle de lágrimas con visión doble y el antebrazo destrozado, más caídas que ningún otro piloto y una emotiva despedida de Honda, el excepcional talento español pilotará en 2024 una Ducati de segunda mano para un equipo privado(Gresini). Puedes apostar a que el campeón del mundo Pecco Bagnaia, el subcampeón Jorge Martín y todos los demás pilotos de Ducati dormirán este invierno un poco peor que en los años en los que conocieron a Marc sobre la inconducible Honda. ¿Quién apuesta en contra de que Márquez gane el título mundial en 2024? ¿Y quién apuesta en contra de que 2024 sea una de las temporadas más entretenidas de MotoGP en mucho tiempo? (Y ni siquiera hemos mencionado al supertalentoso Pedro Acosta en su GASGAS y al equipo oficial KTM con Brad Binder y Jack Miller).



3ª carrera de resistencia: Le Mans con récord de fábrica

Ferrari, Porsche, BMW, Toyota, Alpine, Lamborghini, Cadillac, Peugeot, Isotta-Frascini: lo que parece el garaje de un coleccionista de coches multimillonario es el campo de salida en el WEC. 19 hipercoches con una alineación de alto calibre harán de las 24 Horas de Le Mans de 2024 el enfrentamiento definitivo en la Sarthe. ¿Será impresionante? Leyendas de la resistencia como Sébastien Buemi y Brendon Hartley se encontrarán con ex estrellas de la F1 como Mick Schumacher y Robert Kubica. Desde el punto de vista germano, el subcampeón del DTM Mirko Bortolotti dará el salto al hipercoche. Valentino Rossi vendrá, así como un fuerte contingente austriaco en equipos de trabajo con Ferdinand Habsburg (Alpine), Richard Lietz y Klaus Bachler (ambos Porsche 911).



4º WRC: se busca nuevo campeón

Debido a que el joven y ahora doble campeón del mundo Kalle Rovanperä (Toyota) sólo pilotará un programa a tiempo parcial en el Campeonato del Mundo de Rallyes 2024, la decisión del título está más abierta que nunca, lo que también se debe al cambio en el modo de adjudicación de los puntos del WRC con efecto inmediato: Revolución de puntos 2024 en el Campeonato del Mundo de Rallyes / WRC - SPEEDWEEK.COM.



¿Podrá Elfyn Evans (Toyota) convertirse en el primer Campeón del Mundo de Rallyes británico desde Richard Burns (2001)? ¿Conseguirá Ott Tänak, que ha vuelto a Hyundai desde Ford, superar a su compañero de equipo Thierry Neuville? ¿Y qué puede hacer Ford sin un verdadero piloto estrella? El WRC arranca el 25 de enero con el clásico Rally de Montecarlo, que siempre es bueno para el drama.



5º Campeonato del Mundo de Superbike: Las cartas se barajan a lo grande

Álvaro Bautista se enfrentará en 2024 a un rival con ganas de revancha por la temporada pasada con nuevo equipo: Toprak Razgatlioglu cambia su Yamaha por una BMW y es el Sr. Motivación personificado. Completamente inusual: el veterano de Kawasaki Jonathan Rea se sube a una Yamaha. Y no menos emocionante: la ex estrella de MotoGP Andrea Iannone puede pisar el acelerador en una Ducati tras cumplir su sanción por dopaje. Esta oportunidad no volverá a repetirse: SPEEDWEEK.com regala artículos de Kawasaki de Jonathan Rea y Alex Lowes:



6º DTM: Idas y venidas animadas

De acuerdo: "Grello", el Porsche 911 amarillo brillante de Manthey Racing, seguirá con nosotros en 2024, al igual que su piloto, el campeón de 2023 Thomas Preining, y su subcampeón del año pasado, Mirko Bortolotti con un Lamborghini. Sin embargo, hay novedades: ABT Sportsline aporta dos Audi R8 con los colores de Red Bull a la salida, dos Honda NSX están por llegar, así como Aston Martin y McLaren. Aunque la parrilla completa debería haberse presentado antes de Navidad, el ADAC ha mantenido un perfil bajo hasta la fecha. En cualquier caso, el retraso sugiere que estos días se sigue trabajando entre bastidores en una serie fantástica con hasta nueve (¡!) marcas. Una cosa es segura: ocho fines de semana con 16 carreras.



7º coche del Dakar: todo muy abierto

Pocas veces ha estado tan poco claro antes del inicio del punto culminante del rally raid en el desierto de Arabia Saudí en enero de 2024: ¿Podrá la armada de alto calibre de Audi en torno a Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Mattias Ekström triunfar finalmente con el revolucionario RS Q e-tron en la tercera prueba? Un Audi RS Q e-tron muy mejorado en el Rally Dakar / Dakar Auto - SPEEDWEEK.COM



¿Ha hecho el ganador del año pasado, Nasser al-Attiyah, el movimiento supremo al cambiar de Toyota a Prodrive? ¿Su compañero de equipo, el campeón récord del WRC Sébastien Loeb, está escupiendo en su sopa? ¿Y qué podemos esperar del joven estadounidense Seth Quin tero, que se ha preparado a conciencia para su debut en el Dakar en la gran categoría T1 en los últimos años? Seth Quintero: Rally Raid - Perfil de Atleta Red Bull



Primeras respuestas en el prólogo del 5 de enero de 2024.

8º Dakar en motos: todo sigue abierto

La superestrella de KTM Matthias Walkner, uno de los cofavoritos, se golpeó durante un entrenamiento en América en diciembre y ya está en el pedregoso camino de regreso. Matthias Walkner (KTM) confiado: "Volver es posible" / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM.



Sus compañeros de equipo en KTM , Toby Price y Kevin Benavides, su hermano Luciano Benavides (Husqvarna) y la punta de lanza de GASGAS , Sam Sunderland, se consideran ahora los favoritos dentro del Pierer Mobility Group en el enfrentamiento anual con su acérrimo rival, Honda. Especialmente interesante es el rapidísimo estadounidense Skyler Howes, que ha cambiado KTM por Honda y quiere dar guerra a sus antiguos compañeros de equipo. (Pero como estamos hablando del Dakar, las cosas resultan diferentes de lo que se piensa).



9º Campeonato del Mundo de MX: cada vez más colorido

Durante años, si no décadas, el Campeonato del Mundo de Motocross ha sido una batalla entre KTM (o las marcas del Pierer Mobility Group) y los japoneses. Por última vez, podremos ver a los conocidos rivales batirse en duelo antes de que Ducati intente trasladar su éxito de MotoGP y Superbike a las carreras off-road en 2025. Las primeras inscripciones wildcard ya están disponibles esta temporada. Cabeza visible: nada menos que el campeón del mundo de serie Tony Cairoli. Ducati se pone seria: fija su participación en el Mundial MXGP para 2025 / Motocross-WM MXGP - SPEEDWEEK.COM



Ya en 2024 habrá una destacada novedad en el Campeonato del Mundo de MX2: Triumph se alineará con su flamante moto de 250cc y los pilotos Mikkel Haarup y Camden McLellan, y el embajador no es otro que el gran Ricky Carmichael. Triumph entra en el Mundial con Haarup y McLellan / Campeonato del Mundo de Motocross MX2 - SPEEDWEEK.COM.

10º recién llegado: ¿Quién llama a la puerta?

No volverá a ocurrir tan pronto en la F1: que los 20 pilotos que terminaron la temporada anterior empiecen también la nueva. ¿Ni un solo cambio de asiento, ningún recién llegado? 2024 es el año en el que los jóvenes tienen que demostrar a los viejos incondicionales que ha llegado su hora. Liam Lawson ya ha sido capaz de promover su propia causa durante sus inicios en la F1 como sustituto del lesionado Daniel Ricciardo. El campeón de F2 Théo Pourchaire y su segundo, Frederik Vesti, están haciendo sonar los torniquetes de la categoría reina con la misma fuerza que el piloto de pruebas de Aston Martin Felipe Drugovich o el junior de Mercedes Antonelli, que tiene el bonito nombre de pila de Kimi .



Mercedes y Ferrari: sangre nueva en el mismo equipo de F2 / Fórmula 1 - SPEEDWEEK.COM