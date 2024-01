10 choses que nous attendons avec impatience en 2024

1ère Formule 1 : Magic Max Verstappen

Sa série de victoires chez Red Bull Racing était inquiétante, presque ennuyeuse ? C'est un point de vue. L'autre est celle de l'échec : Combien de fois a-t-on la chance de pouvoir observer un talent du siècle au sommet de son art ? 19 victoires sur 22 possibles cette saison, plus de points au championnat du monde que les deuxième et troisième places réunies : Qui aime l'excellence doit aimer Max. Sceptiques, arrêtez-vous un instant : Comment jugeons-nous aujourd'hui l'époque d'Ayrton Senna ou de Michael Schumacher? Ennuyeux ou plutôt géniaux ? Oui, nous vivons actuellement une période très spéciale de la F1.



2. MotoGP : Marc Márquez fait du rock chez Ducati

Après 8 titres de champion du monde, une profonde vallée de larmes avec une double vue et un humérus détruit, après plus de chutes que n'importe quel autre pilote et un adieu émotionnel à Honda, le talent d'exception espagnol se retrouvera en 2024 sur une Ducati d'occasion dans une équipe privée(Gresini). On peut parier que le champion du monde Pecco Bagnaia, le vice-président Jorge Martín et tous les autres pilotes Ducati dormiront un peu moins bien cet hiver que les années où ils savaient Marc sur la Honda impraticable. Qui parie contre le fait que Márquez courra pour le titre de champion du monde en 2024 ? Et qui parie contre le fait que 2024 sera l'une des saisons les plus divertissantes du MotoGP depuis longtemps ? (Et nous n'avons pas encore parlé du super talent Pedro Acosta sur sa GASGAS et de l'équipe d'usine KTM avec Brad Binder et Jack Miller).



3ème course d'endurance : Le Mans avec un record d'usine

Ferrari, Porsche, BMW, Toyota, Alpine, Lamborghini, Cadillac, Peugeot, Isotta-Frascini: ce qui ressemble au garage d'un collectionneur de voitures milliardaire est la grille de départ du WEC. 19 hypercars au casting prestigieux feront des 24 Heures du Mans de 2024 l'ultime épreuve de force dans la Sarthe. Ça va être génial ? Des légendes de l'endurance comme Sébastien Buemi ou Brendon Hartley rencontreront des ex-stars de la F1 comme Mick Schumacher ou Robert Kubica. Du côté germanophone , le vice-champion DTM Mirko Bortolotti fera le saut dans l'hypercar. Valentino Rossi arrive, ainsi qu'une forte délégation autrichienne dans des équipes d'usine avec Ferdinand Habsburg (Alpine), Richard Lietz et Klaus Bachler (les deux Porsche 911).



4ème WRC : nouveau champion recherché

Elfyn Evans (Toyota) peut-il devenir le premier champion du monde des rallyes britannique depuis Richard Burns (2001) ? Ott Tänak, qui a quitté Ford pour rejoindre Hyundai, parviendra-t-il à surpasser son coéquipier Thierry Neuville? Et que peut faire Ford sans véritable pilote vedette ? Le championnat du monde commence déjà le 25 janvier avec le classique Rallye Monte-Carlo, toujours propice aux drames.



5e championnat du monde Superbike : les cartes fortement redistribuées

En 2024, Alvaro Bautista sera confronté à un adversaire qui, avec un nouveau matériel, brûle de prendre sa revanche sur la saison dernière : Toprak Razgatlioglu troque sa Yamaha contre une BMW et devient Monsieur Motivation en personne. Totalement inhabituel : Jonathan Rea, vétéran de Kawasaki, prend place sur une Yamaha. Et à peine moins excitant : l'ex-star du MotoGP Andrea Iannone a le droit d'accélérer sur une Ducati après l'expiration de sa suspension pour dopage. Cette chance ne se représentera plus jamais : SPEEDWEEK.com met en jeu des goodies Kawasaki de Jonathan Rea et Alex Lowes, jouez tout de suite :



6ème DTM : des allées et venues animées

Ok : "Grello", la Porsche 911 jaune vif de Manthey Racing, reste avec nous en 2024, tout comme son pilote, le champion 2023 Thomas Preining et son vice-champion de l'année dernière, Mirko Bortolotti sur Lamborghini. Une nouveauté en revanche : ABT Sportsline aligne deux Audi R8 aux couleurs de Red Bull, deux Honda NSX sont prévues, ainsi que des Aston Martin et des McLaren. Bien que l'ensemble de la grille de départ aurait dû être présenté avant Noël, l'ADAC est resté discret jusqu'à présent. Ce retard indique en tout cas que l'on travaille encore assidûment en coulisses à la création d'une série de courses avec jusqu'à neuf ( !) marques. Fixe : huit week-ends de course avec 16 manches.



7ème Dakar auto : tout est grand ouvert

Le vainqueur de l'an dernier , Nasser al-Attiyah, a-t-il fait le coup de maître en passant de Toyota à Prodrive ? Son coéquipier, le champion du monde WRC Sébastien Loeb, va-t-il lui cracher dessus ? Et que pouvons-nous attendre du jeune Américain Seth Quintero, qui a été soigneusement préparé ces dernières années pour ses débuts sur le Dakar dans la grande catégorie T1 ? Seth Quintero : Rally Raid - Red Bull Athlete Profile



Les premières réponses seront données dès le prologue du 5 janvier 2024.

8e Dakar moto : tout reste ouvert

Ses coéquipiers KTM Toby Price et Kevin Benavides, le frère de ce dernier Luciano Benavides (Husqvarna) et le fer de lance de GASGAS Sam Sunderland sont désormais considérés comme les favoris au sein du Pierer Mobility Group pour l'épreuve de force annuelle avec l'adversaire de toujours, Honda. L'intérêt se porte en particulier sur le super-rapide américain Skyler Howes, qui est passé de KTM à Honda et qui a l'intention de donner du fil à retordre à ses anciens coéquipiers. (Mais comme il s'agit ici du Dakar, tout se passe d'abord autrement, ensuite comme on le pense).



9ème championnat du monde MX : il devient plus coloré

10e relève : qui frappe à la porte ?

Cela ne se reproduira pas de sitôt en F1 : que les 20 pilotes qui ont terminé l'ancienne saison commencent également la nouvelle. Pas un seul changement de place, pas un nouveau venu ? 2024 est l'année où les jeunes doivent prouver aux anciens leaders que leur temps est venu. Liam Lawson a déjà pu faire sa propre publicité lors de ses départs en F1 en remplaçant Daniel Ricciardo, blessé. Le champion de F2 Théo Pourchaire et son vice-président Frederik Vesti secouent les tourniquets de la catégorie reine avec autant d'ardeur que le pilote d'essai d'Aston Martin Felipe Drugovich ou le junior Mercedes Antonelli, qui porte le beau prénom de Kimi .



